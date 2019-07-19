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19 липня 2019, пʼятниця, 14:54 152
Верховна Рада і партії 2019-07-19T16:00:03+03:00
Українські Новини
"Самопоміч" звернулася до Конституційного Суду щодо скасування особливого статусу Донбасу

"Самопоміч" звернулася до Конституційного Суду щодо скасування особливого статусу Донбасу

Фракція "Самопоміч" у Верховній Раді України зібрала 53 із 45 потрібних підписів народних депутатів і подала сьогодні, 19 липня, подання до Конституційного Суду щодо визнання неконституційними законів про особливий статус Донбасу та про амністію колаборантів і найманців.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії

Нагадаємо, ці закони парламент ще попереднього – 7-го скликання – ухвалив у вересні 2014 року за пропозицією колишнього Президента Петра Порошенка. "Це було зроблено на виконання угоди з дияволом – Мінських угод. І з порушенням закону – за зачиненими дверима і з вимкнутим табло в залі парламенту", – нагадала віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.

Відповідно до цих законів, окупованій частині Донбасу надається широка автономія з правом на власні суди, збройні формування та міжнародну політику, а бойовикам надається амністія.

Щороку дію закону про особливий статус відтерміновували, але закон до сьогодні чинний. "Ми розуміємо, що наступний парламент може бути неспроможним протистояти особливому статусу так, як протистояла "Самопоміч" його закріпленню в Конституції. Тому ми звертаємося до Конституційного Суду, щоб ці закони визнати неконституційними і скасували їх", – наголосила Сироїд.

Як йдеться в поданні, ці закони сукупно порушують 26 статей Конституції України. Найбільшу загрозу вони несуть принципам незалежності, суверенітету, унітарності, а також праву на місцеве самоврядування.

Нагадаємо, на переконання лідера "Самопомочі" Андрія Садового, автономія для Донбасу на російських умовах, закладених в Мінських угодах – це капітуляція, яка не принесе миру Україні.

Додамо – Конституційний Суд продовжить розглядати конституційне подання навіть після завершення повноважень цього парламенту. Обрання нової Верховної Ради не є перепоною для ухвалення рішення Конституційним Судом.

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