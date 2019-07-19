Бойко і Рабінович закликають голосувати за мир

Лідери Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко і Вадим Рабінович на спільному брифінгу під Верховною Радою закликали громадян України проголосувати за мир і гідне життя для кожного, інформує портал zagittya.com.ua.

"Ми проїхали всю Україну - були на сході, на заході, на півдні і на півночі. І всюди люди сподіваються на те, що Опозиційна платформа - За життя принесе мир в нашу країну. І ми це зробимо, тому що з самого початку підтримували мирний план, ми з самого початку виступали за прямі переговори, ми з самого початку боролися за життя людей, і будемо робити все для того, щоб в Україні якомога швидше настав мир", - підкреслив Юрій Бойко.

Він акцентував, що також серед ключових пріоритетів політсили - боротьба з бідністю.

"Нам боляче бачити, до якого стану довела наших громадян влада, яка сьогодні йде на звалище історії. Ми будемо боротися за кожну людину, щоб ніхто не жив в бідності. Ми будемо створювати умови, щоб в країні були робочі місця з гідною зарплатою, і люди не були змушені їхати на заробітки за кордон", - зазначив опозиційний політик.

"Ми разом йдемо до перемоги. Наш номер у виборчому бюлетені - 6. Ваш голос - це голос, відданий за мир. З вашою підтримкою - ми обов'язково цього доб'ємося. І ми вас не розчаруємо. Ми будемо боротися за вас, за ваше майбутнє, за мир, за майбутнє України!" - сказав Юрій Бойко.

Вадим Рабінович висловив подяку всій великій команді Опозиційної платформи - За життя, всім хто підтримував і підтримує політсилу сьогодні.

"Хочу подякувати всім тим, хто в регіонах допомагав і допомагає нам. Ви працювали в дуже непростих умовах, під тиском радикалів. Спасибі вам велике і ось вам моє серце. Ми знаємо, що вам було непросто. Разом ми будемо перемагати", - сказав він.

Парламентарій підкреслив, що Україна п'ять років перебуває в глухому куті.

"П'ять років ми перебуваємо в крові та війні. П'ять років ми перебуваємо в економічній розрусі. Ми, велика країна, яка мала бути локомотивом Європи, сьогодні животіємо на останніх місцях в усіх світових рейтингах. Як ми прийшли до цього, чому? На все це ми повинні відповісти собі на цих виборах. Ми повинні зрозуміти, що або мир, або війна - це те, що ми виберемо в неділю. Ми обираємо або нещастя, або життя, якого ми варті", - наголосив Вадим Рабінович.

"Ми не дарма отримали 6-й номер. У Біблії написано, що шість днів Бог творив небо і землю. Багато хто розраховує тільки на те, що ви нас з кимось переплутаєте. Але ви нікого не переплутаєте", - сказав політик.

"Це епохальна неділя, неділя, в яку ви вибираєте долю своєї країни, своєї сім'ї та дітей на роки. Не стійте в стороні. Не думайте, що хтось із "партії війни" принесе вам мир. Якщо ви не оберете партію миру, війна прийде у вашу домівку. Я вірю в нас, я вірю в Україну, я вірю в нашу перемогу. Зараз вся країна поділилася на дві частини - ті, хто за життя, і ті, хто проти. Виберіть життя, знайдіть життя в бюлетені, проголосуйте!" - підкреслив Вадим Рабінович.