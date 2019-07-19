Group DF готова повністю забезпечити агропідприємства добривами до осінньої посівної кампанії

Диверсифікована міжнародна група компаній Group DF заявляє, що підприємства групи готові повністю забезпечити агропромислові компанії України добривами до осінньої посівної кампанії 2019 року.

Про це заявив директор хімічного виробництва Group DF Сергій Павлючук в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Три наших хімічних підприємства – у Черкасах, Рівному та Сєвєродонецьку працюють в штатному режимі і повністю виконують отриману заявку від Міністерства аграрної політики і продовольства та Міністерства економічного розвитку і торгівлі. До осінньої посівної ми плануємо поставити на український ринок близько 1,7 млн тонн азотних добрив, в той час як внутрішній ринок традиційно споживає близько 1,6 млн тонн азотних добрив у той же період", - сказав він.

Також директор черкаського "Азоту" зазначив, що за 6 місяців 2019 року підприємством було сумарно випущено близько 600 тис. тонн азотних добрив (аміаку, аміачної селітри та КАС).

"На Початку літа ми провели низку ремонтів технологічного устаткування, і завдяки цьому в другому півріччі ми очікуємо збільшення виробництва продукції до 800 тисяч тонн", – додав він.

У свою чергу на "Сєверодонецькому "Азоті" було відновлено виробництво аміачної селітри, планові обсяги виробництва якої на 2 півріччя 2019 року становлять близько 260 тис. тонн.

Крім того, складські запаси азотних добрив Черкаського "Азоту", Рівнеазоту і Сєверодонецького "Азоту" на сьогоднішній день складають близько 250 тис. тонн.

"Тому по мірі надходження платоспроможних заявок від аграріїв хімічні підприємства Group DF готові негайно здійснювати відвантаження продукції", - підкреслили в групі.

Також за оцінками Group DF, споживання українського АПК в 2019 році складе близько 4 млн тонн азотних добрив.

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