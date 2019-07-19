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19 липня 2019, пʼятниця, 12:13 383
Політика 2019-07-19T12:15:04+03:00
Українські Новини
Журналісти розповіли про невдалу спробу рейдерства від заступника голови облради

Журналісти розповіли про невдалу спробу рейдерства від заступника голови облради

Львівські журналісти підозрюють Володимира Гірняка в спробі рейдерства приміщення, яке виділили для "центру опіки сиріт". Про це пише GalNet.

Так, в матеріалі згадується, що спроби продати на підозрілих аукціонах приміщення за адресою вул. Короленка, 7 були неодноразово, і заступник голови облради Володимир Гірняк був причетний до цих рішень. Зокрема до проведення останнього аукціону, на якому перемогла невідома київська фірма без досвіду роботи з подібними проектами.

Також журналісти згадують скандал за участю Гірняка з приміщенням лічниці Шептицького на вул. Озаркевича, 4. Тоді компанію, для якої Гірняк за безцінь скупив історичну архітектурну спадщину, пов’язували з нардепом-регіоналом Зубиком, а також з відомим холдингом ФЕСТ. Цього разу у війні за будинок для сиріт на об’єкт так само претендувала компанія ФЕСТ, проте провернути цю аферу не вдалося – суд заморозив рішення аукціону, а міськрада погодилася викупити це приміщення під потреби центру опіки сиріт УГКЦ.

Нагадаємо, минулого тижня на сесії облради було прийнято рішення про продаж приміщення по вул. Короленка, 7 міськраді за 40 мільйонів гривень під потреби «Центру опіки сиріт».
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