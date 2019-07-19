Три кандидата в нардепи по округу №90 не відповідають вимогам до народних обранців, – активіст

Представник громадської організації "Не мовчи" Орест Гаранджа на прес-конференції розповів про трьох кандидатів по виборчому округу №90. Мова йде про Юрія Нестерчуке, Миколу Бабенка та Наталі Бігар. За словами активіста, всі вони не відповідають вимогам до народних обранців, пише 112.

Зокрема, Бабенко згідно відкритим іноземним реєстрів, володіє офшорами в різних юрисдикціях, на які виводить кошти за кордон і з допомогою корупційних схем скуповує за безцінь державне майно, зловживаючи політичними зв'язками.

За словами Ореста Гаранджи, Микола Бабенко використовує підконтрольні йому зарубіжні компанії - постачальники для заниження вартості товарів, що, як наслідок, призводить до ухилення від сплати податків.

Крім того, активіст розповів про сумнівних обставин придбання Бабенко і пов'язаними з ним особами державного майна на аукціонах. Зокрема, мова йде про перемогу Бабенко аукціоні з приватизації приміщень у центрі Києва з пропозицією, опинилася лише на 1 гривню вище пропозицію найближчого конкурента.

В іншому випадку, про який розповідає активіст, дружина Бабенко, Ірина Доманова, разом з співробітником підконтрольної Бабенко компанії Олександром Бесарабом, брали участь у аукціоні з приватизації державного підприємства, яке володіє цінною нерухомістю в центрі Києва. В результаті узгоджених дій цих осіб, ціна об'єкта приватизації була занижена на 2,2 млн грн, що завдало істотної шкоди державі, вважає Орест Гаранджа.

До того ж, Бабенко був неодноразово помічений журналистами у підкупі виборців та лобіюванні бізнес-інтересів своїх однопартійців з Удару, скандально відомих Артура Палатного та Івана Надєїна.

Інший кандидат, Юрій Нестерчук, власник громадського транспорту в Білій Церкві, за словами активіста, постійно наполягає на збільшенні тарифів, нібито з-за того, що підприємство збиткове, але схоже, що таким чином кандидат просто прагне збагатитися за рахунок простих людей.

У той же час, за словами Гаранджи, у розпорядженні громадських активістів є докази виведення Юрієм Нестерчуком на особисті рахунки понад 26 млн грн з його компаній "Транссити" і "Союз-Авто".

Незважаючи на те, що Нестерчук постійно декларує збитковість своїх підприємств, за словами активіста, він разом з дружиною і трьома дітьми володіють нерухомістю в Києві і області, загальною вартістю близько 1 500 000 доларів і люблять відпочинок в п'ятизіркових готелях в екзотичних куточках світу.

При цьому, пасажири маршруток у Києві та Білій Церкві, скаржаться на те, що Нестерчук, домагаючись підвищення тарифів, анітрохи не турбується про підвищення їх комфорту. Зате є іржаві автобуси, регулярні ДТП, масові відмови перевозити пільговиків, хамське ставлення до пасажирів.

Опонентка Бабенко і Нестерчука, Наталія Бігар, за словами активіста, не декларує справжні доходи. Так, володіючи майном спільної вартість приблизно на 1 500 000 доларів США, кандидат декларує місячний дохід розміром всього в 1000 доларів США.

За словами Гаранджи, для приховування свого реального майнового стану, Бігар реєструє частину свого майна на свого рідного брата.

З зібраними документами Гаранджа планує йти в правоохоронні органи.