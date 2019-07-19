Карплюк заявив, що не отримував повістку з Генпрокуратури і йде не на допит, а на похорон рідної сестри

Кандидат в народні депутати України Володимир Карплюк заявив, що Генеральна прокуратура України не вручала йому повістку про виклик до прокуратури і не оголошувала йому підозру в скоєнні будь-якого злочину. Інформацію, поширену окремими працівниками прокуратури, Карплюк назвав спробою впливу Генпрокуратури на здійснення вибору жителями 95 округу 21 липня 2019.

"Згідно з КПК України, повістка про виклик вручається особисто. Мені ніхто не вручав повістку. Після вручення повістки в кожного громадянина є передбачені 72 години для прибуття в орган досудового розслідування. Тобто, згідно Законів України, у мене немає ніяких підстав сьогодні йти до Генеральної прокуратуру України, тому що так захотілося Юрію Луценку, щоб розправитися зі мною, як з лідером виборчих перегонів по 95 округу. Я в очі не бачив жодної повістки або підозри, крім скан-копії документа, схожого на повістку, котрий опублікувала у себе на Facebook-сторінці Лариса Сарган - подруга моїх політичних опонентів і за сумісництвом - неофіційний прес-секретар Луценка. У опублікованому нею документі вказано адресу, за якою я вже більше двох років не проживаю і не зареєстрований. Слідчі ГПУ не могли цього не знати. Так само вони прекрасно знали моє нове місце проживання і мій публічний графік зустрічей з виборцями. Але вони спеціально не вручали мені повістку, адже дії ГПУ щодо мене спрямовані виключно на чорний піар проти мене як кандидата в народні депутати", - повідомив Володимир Карплюк.

"Інформую Юрія Луценка, як людини без юридичної освіти, що згідно зі статтею 135 КПК України, "особа повинна отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом, не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона має прибути за викликом. Документ, який опублікувала Сарган 19 липня, виписаний без дати складання цього документа, тобто Генпрокуратура могла мене викликати тільки на 23 липня. Але тільки в разі, якщо б цю повістку мені вручили 19 липня. З огляду на те, що сьогодні 19 липня, то в Генпрокуратуру мене не мають права запрошувати раніше 23 липня. Так пише Кримінально-процесуальний кодекс, який Луценко матиме можливість вивчити", - додав Володимир Карплюк.