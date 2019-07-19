У Perenio IoT заявили про плани виходу на B2B ринок

У компанії заявили про розробку удосконаленої платформи, яку можна адаптувати і масштабувати під різні потреби, головним чином - під комерційні потреби компаній-забудовників. За допомогою оновленої платформи клієнти - як керуючі компанії, так і власники квартир - в кілька кліків зможуть отримувати доступну статистику і дані про споживання ресурсів, інформацію про спрацювання пристроїв, історію платежів і рахунків, зручну систему оплати за послуги. Спеціальне ПЗ для збору та зберігання даних бізнес зможе використовувати в комерційних цілях: створюється веб-інтерфейс, в якому компанії зможуть оперативно аналізувати дані, надавати мешканцям інформацію, а також публікувати новини, робити опитування і обговорення за допомогою мобільного додатку.

Також в 2019 році, крім удосконалення платформи, в планах компанії випустити нову лінійку продуктів на базі бездротового стандарту NB-Fi: "розумні" лічильники обліку витрати води, електроенергії, тепла, а також датчики освітлення, обліку паркомісць, зовнішні камери відеоспостереження, "розумні" розетки, вимикачі та інше.

Про ці плани заявив в своєму інтерв'ю UBR директор з розвитку бізнесу компанії Perenio IoT в Східній Європі Андрій Канаєв.

"Україна рухається за європейським вектором, а оскільки системи керування приміщеннями стають частиною європейського стандарту майбутнього, визначаючи зміну цілого набору показників у сфері будівництва та функціональних можливостей житлових і комерційних приміщень, їхній розвиток у нашій країні цілком логічний. Технічна екосистема Perenio адаптована до вирішення завдань моніторингу, безпеки і комфорту як у бізнесі, так і в повсякденному житті. Система є легкою для розуміння, установки і управління та доступною для українських компаній і користувачів", - резюмував перспективи напрямку Андрій Канаєв.

Зараз Perenio представлена ​​на ринку своєю системою керування будівлями, яка складається з програмної платформи і пристроїв, що підключаються (камер відеоспостереження, центру керування, датчиків протікання, відкриття дверей і вікон, руху, диму) на базі бездротових технологій стандарту ZigBee.