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19 липня 2019, пʼятниця, 11:37 368
Політика 2019-07-19T12:30:02+03:00
Українські Новини
Могильов закликав об’єднатися ветеранів силових структур-щоб протистояти правовому свавіллю

Могильов закликав об’єднатися ветеранів силових структур-щоб протистояти правовому свавіллю

Лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов публічно звернувся до керівництва Національної поліції з вимогою провести оперативне і всебічне розслідування загибелі ветерана МВС, майора у відставці Олександра Собченка, інформує портал nezalezhnist.in.ua. Колишній дільничний помер в Кропивницькому після конфлікту з дорожньою поліцією. За словами Анатолія Могильова, подія викликала великий суспільний резонанс.

"За цим фактом треба провести об’єктивне розслідування, довести результати до відома громадськості та особового складу, піддати винних найжорсткішого наказанію - яке визначать слідчі органи і суд. Бо це - правове беззаконня", - заявив політик в ефірі каналу "112-Україна".

Він також пообіцяв, що юристи партії нададуть максимальну допомогу родині ветерана МВС.

"Доведемо справу до кінця, тому, що люди в погонах своїх не кидають", - сказав Анатолій Могильов.

На його думку, вина за цей випадок лежить на тих особах, які брали на роботу і готували нових поліцейських, переконавши їх, що "вся колишня міліція - це злочинна влада і з нею треба максимально жорстко поводотися". Саме відсутність контролю за поведінкою "реформованих поліцейських" і призводить до трагедій, зазначив глава МВС періоду 2010-2011 років.

Він звернувся до всіх ветеранів силових структур, органів правопорядку із закликом гуртуватися і протистояти беззаконню, особливо щодо колишніх співробітників органів внутрішніх справ. Анатолій Могильов нагадав, що в законодавстві міра покарання для співробітника поліції набагато серйозніша, ніж для цивільних осіб.

"Необхідно поставити заслін беззаконню і показати і силовикам, і звичайним громадянам, що будь-який злочин тягне за собою покарання", - резюмував політик.

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