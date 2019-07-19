Нове керівництво "Центренерго" виплатило півмільйона гривень у "ДНР", - ЗМІ

ПАТ "Центренерго" здійснило купівлю обладнання через компанію, зареєстровану і працюючу на окупованій території Донецької області.

Відповідні документи з'явилися у відкритому доступі в мережі інтернет, пише "Апосторф".

Зокрема, згідно з наявною копії видаткової накладної від 4 липня 2019 року, на Вуглегірську ТЕС, яка є структурним підрозділом ПАТ "Центренерго", була поставлена і прийнята броня лита для барабана кульового млина за 529 тисяч грн. Продавцем виступило ТОВ "Торговий дім "Контракт-Енерго". При цьому, як випливає з сертифіката якості, наданого на цей товар, безпосереднім постачальником продукції став структурний підрозділ компанії "Донбасенерго" – "Електроремонт".

На відміну від інших структурних підрозділів групи, "Електроремонт" (код ЄДРПОУ 00131156) після початку військових дій на Донбасі не було перереєстровано на підконтрольній уряду території. Більше того, згідно з сайтом підконтрольним терористам "ДНР" "республіканського підприємства "Енергія Донбасу", на сьогодні "Електроремонт" є чинним структурним підрозділом цієї структури.

Таким чином, Вуглегірська ТЕС фактично оплатила товар, поставлений з непідконтрольною Україні території Донецької області.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що новим главою ПАТ "Центренерго" став Володимир Потапенко, який є одним з довірених осіб екс-топ-менеджера Олександра Януковича – Віталія Белякова. У свою чергу Бєляков, за даними журналістів, став новим "куратором" вугільної галузі в інтересах глави групи "Приват" Ігоря Коломойського. ЗМІ також повідомляли, що одним із завдань Белякова буде забезпечення поставок вугілля з території, окупованої угрупованнями "ДНР" і "ЛНР".