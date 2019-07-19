підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 10:44 332
Політика 2019-07-19T11:30:01+03:00
Українські Новини
Чистки НБУ, по суті, знищили банківський сектор в Україні, – Бахматюк

Чистки НБУ, по суті, знищили банківський сектор в Україні, – Бахматюк

Олег Бахматюк.Фото прес-служба
Олег Бахматюк.Фото прес-служба

Власник одного з найбільших українських  агрохолдингів - групи компаній "Укрлендфармінг" - Олег Бахматюк вважає, що під виглядом очищення банківського сектора Національний банк, по суті, знищив його повністю.

Про це бізнесмен заявив під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України. "У мене є своя думка щодо тих чисток, які були проведені. Знаєте, називати "очищенням" обрізання всіх можливих потенціалів… Це не очищення. Думаю, час дасть свою оцінку всім цим завуальованим речам, які були зроблені", - заявив Бахматюк.

Одним з пріоритетів роботи Мінфін називає скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій заявляв, що цільовий орієнтир міністерства - 25% частки державних банків в банківській системі України. Політика Нацбанку йде врозріз з цими заявами. Банківська "чистка" фактично перетворила державу на "головного банкіра" в Україні. У чистих активах частка державних банків продовжує зростати і вже складає до 55,3%. В той же час частка банків з іноземним капіталом скоротилася до 29,9%.

Олег Бахматюк – власник одного з найбільших європейських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг".  Рішення НБУ про ліквідацію свого банку "Фінансова ініціатива", що став жертвою так званого "банкопаду", який проводила колишня керівниця НБУ Валерія Гонтарєва, Бахматюк оскаржує в судах.

Більше новин про: Олег Бахматюк Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг

Архів
Новини
Google відзначає 50 років з дня висадки на Місяць святковим дудлом 12:29
Журналісти розповіли про невдалу спробу рейдерства від заступника голови облради 12:13
Команда Зеленського розглядає альтернативи параду до Дня незалежності, - Шефір 12:12
Три кандидата в нардепи по округу №90 не відповідають вимогам до народних обранців, – активіст 11:56
НАБУ проводить обшук в ICU, в компанії говорять про політичний тиск 11:55
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok