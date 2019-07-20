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20 липня 2019, субота, 07:35 7 Прес-реліз
Спорт 2019-07-20T08:15:02+03:00
Українські Новини
УАФ активно підтримує розвиток футбольних зв‘язків із США, - Костюченко

УАФ активно підтримує розвиток футбольних зв‘язків із США, - Костюченко

Незвичні гості відвідали цими днями Будинок футболу України. Ознайомитись з діяльністю Української асоціації футболу та розташованої поруч з нею бази Навчально-тренувального комплексу імені Баннікова завітали юні представники української громади зі Сполучених Штатів Америки. Хлопчаки з української діаспори є учасниками футбольного туру по містам, де народилися їхні предки, і колись рушили за океан. Проект "На крилах дружніх змагань II" відбувається за ініціативи об’єднання українських громад "Четверта хвиля" і за підтримки Української асоціації футболу.

Як поінформував Українські Новини перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, метою заходу є не тільки популяризація улюбленої гри мільйонів, здорового способу життя, а й зміцнення товариських відносин між Україною та нашою національною діаспорою США. Зокрема, у рамках цього туру юні американські українці мають змогу не тільки пограти у футбол з однолітками в Ірпені та Києві, а й познайомитися зі своєю історичною батьківщиною, її культурою та звичаями.

Тому візит до Будинку футболу України викликав у гостей особливі емоції. В головному офісі вітчизняного футбольного господарства заокеанських гостей зустрічали перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, заступник міністра молоді та спорту Микола Мовчан, голова комісії НОК Василь Короленко й заступник аташе з питань культури Посольства США в Україні Майкл Хакетт.

Окрім екскурсії Будинком футболу, юні гравці та їхні наставники мали змогу побачити кубок чемпіонів світу, який здобула юнацька збірна України U-20, і зробити з ним фото на згадку.

"Ми надзвичайно вдячні за гостинність і теплий прийом, який нам організували в Україні. Дуже приємно побувати на нашій історичній батьківщині, особисто познайомитися з тутешнім життям і нашими земляками. Раді, що нас об’єднує футбол, надаючи можливість зустрітися тут і знайти нових друзів. Цей візит надовго залишиться в пам’яті юних американських українців, які відтепер наочно знатимуть, звідки їхнє коріння", - зазначив у своєму вітальному слові координатор Спілки української молоді США Михайло Томашевський.

Важливість футбольного єднання українців із різних континентів відзначив також Майкл Хакетт: "Футбол - це найкращий спосіб об’єднати людей. У таких товариських зустрічах ви, хлопці,  отримуєте гарні уроки лідерства, командної гри, взаємоповаги та підтримки один одного. Дякую вам за участь у такому чудовому заході та бажаю успіхів і перемог".

"Для нас велика приємність вітати вас у Будинку футболу, і я радий передати вам найщиріші вітання від гравців збірних команд нашої держави, їхніх тренерів та керівництва Української ассоціації футболу - зазначив у своєму зверненні до гостей перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко. - Ми підтримуємо тісні стосунки з Федерацією футболу США. Зокрема, минулого року в нас у гостях побував президент федерації Карлос Кордейро, який разом із колегами з Канади та Мексики презентував спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2026 року. Україна підтримала її, і нам надзвичайно приємно, що це свято футболу відбудеться на ваших стадіонах! Також ми зацікавлені в реалізації спільних програм із розвитку футболу, обміні досвідом і проведенні товариських матчів між нашими юнацькими збірними".

На думку першого віце-президента УАФ, символічним є той факт, що юнацька збірна України U-20 і жіноча збірна США в один рік вибороли золоті медалі чемпіонів світу.

Вадим Костюченко відзначив важливість єднання українців усього світу, у тому числі навколо футболу. "Саме завдяки футболу нам вдається долати океани й великі відстані. Ми будемо раді співпраці на різних футбольних напрямках - від дитячого футболу й до матчів за участі нашої збірної серед ветеранів, яка вже бувала у США. Бажаю вам особистих перемог і успіхів!", - резюмував Костюченко.

Ну, а головною подією цього візиту став товариський матч між командами Спілки української молоді США та столичного ФК "Поділ", що пройшов на полі дитячо-юнацької академії УАФ - НТК імені Баннікова.

Нагадаємо, що минулого року за підтримки Української асоціації футболу в Ірпені відбувся VІІ Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд: його переможницею стала збірна українців Австрії.

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