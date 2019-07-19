Карплюк незаконно звільнив вагітну Макеєву з посади директора стадіону, - Найєм

Ірпінські чиновники Володимир Карплюк та Олександр Маркушин показово розправилися з директором Ірпінського стадіону Анжелікою Макеєвою, незаконно позбавивши її посади. А в результаті їхніх дій ще й було втрачене життя ненародженої дитини. Про це пише адвокат Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.

"Володимир Карплюк і Маркушин Олександр - це двоє людей, діяльність яких просто не дала життя іншій людині… Вищезгадані люди заслуговують "визнання". Не стільки тому що наш клієнт втратив роботу, але тому що вона втратила дитину. І за це має бути відповідальність. Чи є склад кримінального правопорушення в діях Карплюка В. та Маркушина О. - незабаром встановить слідство. Але щодо порушень при звільненні - це надто очевидно, що вони є", - наголошує Найем.

За словами юриста, 12 березня 2016 року між Анжелою Макеєвою, чемпіонкою Європи та світу з тхеквондо, та Ірпінською міською радою було укладено контракт на управління комунальним закладом "Центральний міський стадіон" в Ірпіні, і дію контракту продовжено до 12 березня 2019 року.

"Згідно умов Контракту, якщо після закінчення строку його дії трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою на строк, на який його було укладено", - підкреслює Найем.

Окрім того, він зазначає на момент березня 2019 року Анжеліка була на третьому місяці вагітності.

"Пан Маркушин О. вирішив це не помічати, оскільки стояла задача вмовити Анжеліку агітувати за відповідну партію. Вона відмовилась це робити. Її звільнили із займаної посади у зв’язку із закінчення строку контракту 11 березня 2019 року", - пише Масі Найєм.

Юрист пояснює, що згідно норм чинного законодавства, якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

"Також законодавство каже, що звільнення вагітних жінок з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. Та Анжеліку просто звільнили. Через нервування вона втратила дитину. Майже через три місяці після звільнення… Вибори пройдуть. Але відповідальність за свої дії залишиться. Дуже в це вірю", - підсумовує Найєм.