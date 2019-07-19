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19 липня 2019, пʼятниця, 09:19 252
Політика 2019-07-19T10:15:02+03:00
Українські Новини
ЦВК оголосила попередження ресторатору Тищенку

ЦВК оголосила попередження ресторатору Тищенку

Центральна виборча комісія оголосила попередження кандидату в депутати від провладної партії Миколі Тищенку за незаконну передвиборчу агітацію в приміщенні Святошинської РДА. Про це повідомляє офіційний сайт ЦВК за результатами чергового засідання Комісії 18 липня.

Як сказано в повідомленні, в Комісію надійшла відповідна скарга від довіреної особи кандидата у народні депутати України у виборчому окрузі № 219 Наталії Якименко. Розглянувши звернення та додані до нього матеріали, ЦВК задовольнила зазначену скаргу.

"Зазначеного кандидата зобов'язали утриматися від проведення агітаційних заходів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, а також агітаційних заходів, які супроводжуються погрозами або іншими діями, які перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборців", - наголошується в повідомленні ЦВК.

Скаргу вирішено направити в Національну поліцію для проведення перевірки викладених у ній обставин та реагування відповідно до законодавства України.

Раніше ЗМІ повідомляли про кримінальне минуле Миколи Тищенко і його зв'язки з відомими в Києві ОЗУ.
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