підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 09:11 369
Політика 2019-07-19T10:00:01+03:00
Українські Новини
Кандидатка Вікторія Муха заявила про нові провокації: на Новобіличах влаштували підпали

Кандидатка Вікторія Муха заявила про нові провокації: на Новобіличах влаштували підпали

У київському мікрорайоні Новобіличі у четвер, 18 липня, невідомі зловмисники влаштували масові підпали сміттєвих контейнерів та під’їзду у житловому будинку. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила депутат Київської міської ради, кандидат у народні депутати по округу №218 Вікторія Муха.

Вікторія Муха, яка за даними соцопитувань має найбільше шансів перемогти на окрузі №218, переконана, що таким чином провокації влаштовують її конкуренти. Новобіличі – це той мікрорайон, який у 2015 році обрав її депутатом до Київради. Сміттєві контейнери, знищені підпалом, зовсім нещодавно були встановлені у мікрорайоні саме за її зверненням.

Підпали відбулись на вулицях Булаховського, Генерала Наумова, Підлісній та Чорнобильській. Пожежу також намагалися влаштувати у житловому будинку на Булаховського, 5А, де нещодавно були встановлені нові вікна.

"За останній кілька тижнів я вже звикла до різних провокацій з боку конкурентів. Але сьогодні вони перейшли всі можливі межі. Бо на цей раз йдеться про загрозу життю і здоров'ю людей… Я хочу звернутися до всіх, хто причетний до цього злочину. Невже ви думаєте, що з такими діями зможете отримати перемогу на цих виборах? Ціною підпалів? Ціною здоров'я людей? На які дії ви ще готові?", - наголосила Муха.

Кандидатка впевнена, що ці підпали - чергова провокація перед виборами.

"Відчайдушні дії так званих політиків, які не мають жодних заслуг перед громадою. Натомість здатні лише на провокації. Я сподіваюся, що у горе-політиків, які влаштували підпали, нарешті увімкнуться гальма. Жодні вибори чи мандат не вартують життя чи здоров'я людей", - зазначила Муха.

Вона висловила сподівання на те, що правоохоронні органи посилять патрулювання у районі, щоб не дати зловмисники натворити іншої біди. 

Окремо Муха звернулася до мешканців, які могли бачити або зафіксувати на камери зловмисників. Кандидатка просить надсилати відео та фото їй у приватні повідомлення та в поліцію.

Нагадаємо, за останній тиждень на окрузі №218 (частини Святошинського і Оболонського районів) відбувся ряд провокацій проти кандидатки Вікторії Мухи. Політичні конкуренти організували масовий обдзвін мешканців з провокативними повідомленнями начебто від Вікторії Мухи. Кандидатка заявила, що не має жодного відношення до такого обдзвону, а її голос зовсім не схожий на той, який звертається до мешканців під час дзвінків. Також опоненти організували в окрузі масове розповсюдження газет із наклепницькою інформацією проти Вікторії Мухи. Розслідуванням уже займаються правоохоронці.

Більше новин про: Парламентські вибори Вікторія Муха Новобіличі

Архів
Новини
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
У Луганській області мешканці отримали по 5 років умовно за участь в організації "референдуму" за "ЛНР" 09:45
Терентьєв, який витратив мільйони на міст Кличка після його відкриття, балотується до ВР, - Гришин 09:39
Карплюк незаконно звільнив вагітну Макеєву з посади директора стадіону, - Найєм 09:33
ЦВК оголосила попередження ресторатору Тищенку 09:19
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok