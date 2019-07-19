Кандидатка Вікторія Муха заявила про нові провокації: на Новобіличах влаштували підпали

У київському мікрорайоні Новобіличі у четвер, 18 липня, невідомі зловмисники влаштували масові підпали сміттєвих контейнерів та під’їзду у житловому будинку. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила депутат Київської міської ради, кандидат у народні депутати по округу №218 Вікторія Муха.

Вікторія Муха, яка за даними соцопитувань має найбільше шансів перемогти на окрузі №218, переконана, що таким чином провокації влаштовують її конкуренти. Новобіличі – це той мікрорайон, який у 2015 році обрав її депутатом до Київради. Сміттєві контейнери, знищені підпалом, зовсім нещодавно були встановлені у мікрорайоні саме за її зверненням.

Підпали відбулись на вулицях Булаховського, Генерала Наумова, Підлісній та Чорнобильській. Пожежу також намагалися влаштувати у житловому будинку на Булаховського, 5А, де нещодавно були встановлені нові вікна.

"За останній кілька тижнів я вже звикла до різних провокацій з боку конкурентів. Але сьогодні вони перейшли всі можливі межі. Бо на цей раз йдеться про загрозу життю і здоров'ю людей… Я хочу звернутися до всіх, хто причетний до цього злочину. Невже ви думаєте, що з такими діями зможете отримати перемогу на цих виборах? Ціною підпалів? Ціною здоров'я людей? На які дії ви ще готові?", - наголосила Муха.

Кандидатка впевнена, що ці підпали - чергова провокація перед виборами.

"Відчайдушні дії так званих політиків, які не мають жодних заслуг перед громадою. Натомість здатні лише на провокації. Я сподіваюся, що у горе-політиків, які влаштували підпали, нарешті увімкнуться гальма. Жодні вибори чи мандат не вартують життя чи здоров'я людей", - зазначила Муха.

Вона висловила сподівання на те, що правоохоронні органи посилять патрулювання у районі, щоб не дати зловмисники натворити іншої біди.

Окремо Муха звернулася до мешканців, які могли бачити або зафіксувати на камери зловмисників. Кандидатка просить надсилати відео та фото їй у приватні повідомлення та в поліцію.

Нагадаємо, за останній тиждень на окрузі №218 (частини Святошинського і Оболонського районів) відбувся ряд провокацій проти кандидатки Вікторії Мухи. Політичні конкуренти організували масовий обдзвін мешканців з провокативними повідомленнями начебто від Вікторії Мухи. Кандидатка заявила, що не має жодного відношення до такого обдзвону, а її голос зовсім не схожий на той, який звертається до мешканців під час дзвінків. Також опоненти організували в окрузі масове розповсюдження газет із наклепницькою інформацією проти Вікторії Мухи. Розслідуванням уже займаються правоохоронці.