25-річний українець обікрав компанію Microsoft на 13 мільйонів доларів

25-річний українець Володимир Квашук обікрав одну з найбільших транснаціональних компаній з виробництва програмного забезпечення Microsoft на мільйони доларів.

Про це повідомляє видання MarketWatch.

За інформацією Офісу прокурора США в Сіетлі, працюючи сім місяців в компанії тестером, Квашук міг видавати себе подарункові сертифікати, однак замість тестування продавав їх в Інтернеті.

Всього українець виписав собі знижок на продукти Microsoft на 10 млн дол. і отримав на свої банківські рахунки ще 2,8 млн дол. Його викрили і звільнили в червні 2018 року, однак заарештували тільки зараз, у вівторок, 16 липня.

На виручені гроші чоловік купив собі серед іншого автомобіль Tesla за 160 тис. дол. і будинок на березі озера за 1,7 млн дол.

Як повідомляли Українські Новини, українці управляли самим відомим ресурсом в Darknet з продажу зламаних серверів.

Також раніше хакери зламали мережу дипкоммуникаций Євросоюзу і три роки викрадали інформацію.