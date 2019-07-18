підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 23:53 12
Світ 2019-07-19T01:45:02+03:00
Українські Новини
25-річний українець обікрав компанію Microsoft на 13 мільйонів доларів

25-річний українець обікрав компанію Microsoft на 13 мільйонів доларів

25-річний українець Володимир Квашук обікрав одну з найбільших транснаціональних компаній з виробництва програмного забезпечення Microsoft на мільйони доларів.

Про це повідомляє видання MarketWatch.

За інформацією Офісу прокурора США в Сіетлі, працюючи сім місяців в компанії тестером, Квашук міг видавати себе подарункові сертифікати, однак замість тестування продавав їх в Інтернеті.

Всього українець виписав собі знижок на продукти Microsoft на 10 млн дол. і отримав на свої банківські рахунки ще 2,8 млн дол. Його викрили і звільнили в червні 2018 року, однак заарештували тільки зараз, у вівторок, 16 липня.

На виручені гроші чоловік купив собі серед іншого автомобіль Tesla за 160 тис. дол. і будинок на березі озера за 1,7 млн дол.

Як повідомляли Українські Новини, українці управляли самим відомим ресурсом в Darknet з продажу зламаних серверів.

Також раніше хакери зламали мережу дипкоммуникаций Євросоюзу і три роки викрадали інформацію.

Більше новин про: Microsoft Українці

Архів
Новини
25-річний українець обікрав компанію Microsoft на 13 мільйонів доларів 23:53
НАБУ оголосило підозру забудовнику, який замість квартир у центрі Києва віддав Нацгвардії квартири на околиці 23:27
Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського 23:09
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії 22:10
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok