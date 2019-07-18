НАБУ оголосило підозру забудовнику, який замість квартир у центрі Києва віддав Нацгвардії квартири на околиці

НАБУ повідомило про підозру виконавчого директора компанії-забудовника в організації схеми по заволодінню майном Національної гвардії на 81,64 млн грн. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

На момент скоєння злочину підозрюваний обіймав посаду заступника голови правління по будівництву державної компанії, а фактично, як з'ясувало слідство, керував господарською діяльністю низки приватних компаній, які реалізовували проекти по будівництву в Києві, один з яких став приводом для розслідування детективів Національного бюро.

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (надалі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія має отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Однак згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір"). Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше тієї, в яку оцінено квартири, які повинна була отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2017 року.

У травні 2019 року причетних за версією слідства до корупційної схеми екс-командувач Національної гвардії України, генеральному директору компанії-забудовника і оцінювачу повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, що про це вже писали - Нацгвардія обміняла квартири для військових у центрі Києва на його околицю, подарувавши забудовнику мільйони, - розслідування ЗМІ.