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18 липня 2019, четвер, 20:14 231
Політика 2019-07-18T20:18:02+03:00
Українські Новини
Столиця розпочала пілотний проект із роздільного збору сміття, - Кличко

Столиця розпочала пілотний проект із роздільного збору сміття, - Кличко

У столиці почали втілювати пілотний проект з роздільного збору сміття. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook і оприлюднив відео про те, як Київ запроваджує європейські методики поводження з відходами, повідомляє сайт мера Києва.

"Ви вже, напевне, бачили у багатьох київських дворах так звані "сітки" - баки для твердих побутових відходів, куди можна викидати тільки скло, пластик, металеві речі та папір. Їх вже встановили понад 2,5 тисячі. Тільки в липні - 100. І будемо збільшувати кількість таких баків. Також на вулицях, поки що переважно в центрі столиці, з‘явилося понад 40  великих і яскравих контейнерів для збору скла та окремо - пластику. А далі плануємо встановити в місті контейнери для роздільного збору різних типів сміття", - написав мер.

Він зазначив, що для цього місто повинне сформувати ефективну логістику вивезення сортованого сміття, принципи сортування, вивчити виробничі потужності ліній переробки. І Київ над цим працює.

Розвиток системи роздільного збору сміття є частиною загальної стратегії  столиці щодо впровадження європейських методик поводження з відходами.

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