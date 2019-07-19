Україна готова гідно прийняти перший Кубок Європи з футболу серед команд будівельників, - Костюченко

У Києві з 7 по 11 серпня пройде перший Кубок Європи з міні-футболу Europian Builders Cup 2019 серед команд будівельних організацій і профільних компаній, в якому візьмуть участь аматорські колективи з низки країн Старого світу. Про це було заявлено на презентації цих змагань.

"Протягом усіх минулих 12 місяців, що пройшли з часу появи спільної, з керівництвом Української асоціації футболу, ідеї провести подібні ігри, ми дуже серйозно готувалися до цього турніру. Як в організаційному плані, так і у ставленні до підготовки нашої збірної команди. Упевнений, що ми проведемо цей профільний Кубок Європи не гірше, ніж попередні міжнародні змагання, які проходили в Києві", - заявив під час спілкування з журналістами заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

Організатором континенталького Кубку є Футбольна асоціація будівельників України за підтримки Конфедерації будівельників держави.

"Наша мета дуже проста - на цьому етапі об'єднати будівельників Європи, а на наступному - через 2 роки - будівельників усього світу", - сказав президент Футбольної асоціації будівельників України Володимир Свірський.

У Europian Builders Cup 2019 візьмуть участь 5 команд будівельних компаній з України, а також колективи з Білорусі, Литви, Грузії, Німеччини, Швеції та Молдови. Зараз також вирішується питання про участь команди з Англії.

Найактивнішу участь у підготовці до проведення змагань серед фахівців будівельної галузі приймає і Українська асоціація футболу. Як повідомив в коментарі Українським Новинам перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, підготовлено план організації та проведення даного турніру.

"У Національній футбольній асоціації надзвичайно скрупульозно підходять до організації Кубка Європи серед збірних будівельної галузі. Прийнято рішення, що матчі цих змагань пройдуть на полях навчально-тренувального комплексу імені Баннікова Української асоціації футболу", - зазначив Костюченко.

Так само Вадим Костюченко підкреслив той факт, що особливо шанобливе ставлення до цього Кубку обумовлено в УАФ і тим, що саме завдяки будівельникам нашій країні в різний час вдалося на дуже солідному рівні підготуватися і провести такі важливі змагання, як Чемпіонат Європи УЄФА з футболу в 2012 році і фінал Ліги Чемпіонів УЄФА в минулому році.

Під час турніру будуть розіграні два трофеї: Кубок будівельників Europian Builders Cup, поборотися за який зможуть гравці різного віку, і європейський Кубок будівельників Europian Builders Cup 35+ Seniors для гравців, які досягли 34-річного віку.

Також, під час Europian Builders Cup 2019, відбудеться чемпіонат Європи з футбольного фрістайлу. Послом першості виступить екс-голкіпер київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський.