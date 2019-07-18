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18 липня 2019, четвер, 19:46 5
Вибори 2019-07-18T20:03:12+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Платформи" Бойка в 5 разів вище рейтингу "Оппоблока" Ахметова

Рейтинг "Платформи" Бойка в 5 разів вище рейтингу "Оппоблока" Ахметова

Боротьба (ілюстрація). Фото: ptzgovorit.ru
Боротьба (ілюстрація). Фото: ptzgovorit.ru

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центр Разумкова), за результатами проведеного опитування з 12 по 17 липня, повідомив, що рейтинг популярності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (13,3%) в 5 разів вище рейтингу партії "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" (2,5%).

Про це свідчать результати соціологічного опитування.

А саме, 13,3% респондентів, які будуть голосувати та визначилися з вибором, готові підтримати "Опозиційну платформу - За життя", а за "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" - 2,5%.

5-відсотковий бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати та визначився з вибором.

44,4% респондентів, серед тих, хто буде голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 13,3% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,5% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 7,5% - за "Європейську солідарність", 6,8% - за партію "Голос" на виборах Верховної Ради України.

У межах похибки вибірки результати партій "Сила і честь" - 4,5% і Радикальна партія Олега Ляшка - 3,3%. За партію "Опозиційний блок" готові проголосувати 2,5%, за "Українську стратегію" Гройсмана - 2%.

Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року.

Було опитано 2 018 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляли Українські Новини, 41,5% респондентів, які опитані соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня, які будуть голосувати та визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,5% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - партію "Голос", 8,3% - "Європейську солідарність", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7% на парламентських виборах.

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