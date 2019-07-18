У окрузі №100 на Кіровоградщині поширюють 3 фейкові "соціології", – кандидат від "Слуги народу"

Кандидат у народні депутати від політичної партії "Слуга народу" Ігор Мурдій заявив, що у виборчому мажоритарному окрузі №100 в Кіровоградській області серед виборців поширюють одночасно 3 фейкові "соціологічні дослідження".

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Листівки, що у дописі, роздають людям на вулицях у Бобринецькому, Новоукраїнському, Компаніївському та можливо інших районах нашого округу. А скрін, що також у дописі, ширять окремі місцеві ЗМІ. Цифри - на будь-який смак...", - написав він.

Мурдій заявив, що засуджує такі методи агітації, вважає це прямим обманом та знущанням над виборцями.

"До листівки, яка "надала мені перевагу", ані я особисто, ані мій штаб немає жодного відношення", - наголосив кандидат, а її появу назвав спробою дискредитації.

"Її (листівки) появу з брендуванням компанії "Рейтинг" я розцінюю як спробу опонентів просто дискредитувати мене. Попри "красиву цифру", яку мені тут намалювали, було очевидно, що відома та поважна соціологічна група "Рейтинг" буде її обов'язково спростовувати, адже такого дослідження, вочевидь, не проводила. Наш штаб з приводу всіх цих папірців зараз реєструє заяви у поліції", - повідомив Мурдій.

Він також закликав виборців перевіряти джерела рейтингів, які їм пропонують та голосувати, "виходячи не з листочків, а з власних переконань".

Нагадаємо, у соціологічній групі "Рейтинг" вже заявили, що не проводили дослідження електоральних настроїв громадян у виборчому мажоритарному окрузі №100 Кіровоградської області.