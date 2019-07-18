Гладковський-Свинарчук замовив за $35 000 скульптуру для Порошенка, але не заплатив за неї

Близький друг і соратник Порошенка Олег Гладковський (Свинарчук) "кинув" на гроші відомого художника Даніеля Гріна. Про це сам Грін повідомив виданню "Страна".

Художник розповів, що Олег Гладковський замовив у нього скульптуру до п'ятдесятилітнього ювілею Петра Порошенка, вартістю в 35 тисяч доларів, за яку так і не заплатив. Це було напередодні дня народження екс-президента у 2015 році.

"В Україні постійно кидають художників. А Гладковський-Свинарчук повів себе по-свинськи. Він замовив у мене скульптуру "Тягар влади" в подарунок Петра Порошенка. Це скульптура виглядає так: козак на одному коліні з приклоненной головою і з тризубом на спині стоїть між двох стін із гільз і намагається втримати їх руками, – повідомив Даніель Грін. Він уточнив, що зі своєї кишені доплачував за витратні матеріали на скульптуру.

Замовлена скульптура. Фото: Страна.иа

Даніель у коментарі "Країні" повідомив, що напередодні 50-річного ювілею Петра Порошенка скульптуру забрала помічниця Гладковського, Елеонора. Вона пообіцяла, що гроші художнику віддадуть на наступний день. А через деякий час вона заявила, що вже заплатила за скульптуру співавтору Даніеля Гріна, Дмитру Федичеву. Але, за словами Гріна, це виявилося неправдою.

"Елеонора приїхала і сказала, що забирає скульптуру, тому що ювілей вже завтра, а гроші вона пообіцяла привезти вранці на наступний день. Я не заперечував – це ж друг президента, він точно заплатить, подумав я. Але нам так і не заплатили. Помічниця Гладковського кожен день обіцяла, що гроші скоро будуть, а потім сказала, що віддала гроші Федичеву, хоч він їх і в очі не бачив", – розповів Даніель, зізнавшись, що був вражений такою поведінкою помічниці Гладковського.

Як повідомлялося, у квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.

НАБУ проводила обшуки у сім'ї Гладковського, вилучивши комп'ютерну техніку і флешки.

Сам же Гладковський заперечує звинувачення в організації його сином контрабанди запчастин зброї з РФ і просить політиків припинити силове тиск на його сім'ю і на слідство.