Україна зможе побудувати нормальний ринок електроенергії, як змогли це зробити країни Європи, – голова Федерації роботодавців ПЕК

Учасники ринку електроенергії повинні об'єднати зусилля для забезпечення його нормального функціонування. Україні це вдасться, як і всім країнам Європи, які вже лібералізували ринок раніше.

Про це заявив голова Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Анатолій Татаринов.

"Щоб ми в процесі дискусії не лаяли ринок, як ринок, як форму, а знайшли можливості, шляхи, щоб збудувати нормальний ринок електроенергії. Адже 20 країн Європи, або всі країни Європи змогли це зробити. Я думаю, в змозі це зробити й Україна", - заявив Татаринов.

Він закликав учасників ринку електроенергії об'єднати зусилля і, в разі необхідності, оперативно коригувати правила функціонування ринку.

"Давайте шляхом нарад, круглих столів спробуємо супроводжувати ринок електроенергії, визначати больові точки та ці точки усувати. І законодавчу базу міняти треба. Але немає Верховної Ради сьогодні. Вона почне працювати в кращому випадку, напевно, в серпні місяці. А потрібно змінити деякі положення законодавства. Тому виробники електроенергії хочуть підтримати введення нового ринку. І хочуть разом з вами збудувати нормальні взаємини та нормальні схеми в цьому ринку. А для цього потрібно чітко розуміти, якщо правила гри потрібно міняти, їх потрібно оперативно змінювати", - запропонував голова Федерації роботодавців ПЕК.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, у відповідності з прийнятим в 2017 року Верховною Радою України Законом України "Про ринок електричної енергії". Згідно із законом, нова модель передбачає введення таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.