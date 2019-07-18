Макрон приїде в Москву на святкування 9 травня в наступному році

Президент Франції Еммануель Макрон прибуде в Москву на святкування 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Про це він повідомив Володимиру Путіну в ході телефонної розмови, передає прес-служба президента Росії в четвер, 18 липня.\r\nНаголошується, що Макрон з вдячністю прийняв запрошення взяти участь в урочистих заходах 9 травня 2020 року.\r\nТакож сторони обговорили ситуацію навколо іранської ядерної програми, сирійське врегулювання, Донбас, а також намітили графік майбутніх контактів. Крім того, президенти висловили готовність активізувати спільну роботу в рамках "нормандського формату".\r\nВ 2019 році адміністрація президента Росії не розсилала запрошення лідерів іноземних держав на парад Перемоги в Москві. У Кремлі пояснили, що це практикується на ювілейні заходи.\r\nНагадаємо, що окупанти в Криму окрім військових і техніки на парад вивели дітей.\r\nТакож раніше Україна і ще 6 країн внесли до Ради Європи питання про репарації за Другу світову.