Макрон приїде в Москву на святкування 9 травня в наступному році

Президент Франції Еммануель Макрон прибуде в Москву на святкування 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Про це він повідомив Володимиру Путіну в ході телефонної розмови, передає прес-служба президента Росії в четвер, 18 липня.

Наголошується, що Макрон з вдячністю прийняв запрошення взяти участь в урочистих заходах 9 травня 2020 року.

Також сторони обговорили ситуацію навколо іранської ядерної програми, сирійське врегулювання, Донбас, а також намітили графік майбутніх контактів. Крім того, президенти висловили готовність активізувати спільну роботу в рамках "нормандського формату".

В 2019 році адміністрація президента Росії не розсилала запрошення лідерів іноземних держав на парад Перемоги в Москві. У Кремлі пояснили, що це практикується на ювілейні заходи.

Нагадаємо, що окупанти в Криму окрім військових і техніки на парад вивели дітей.

Також раніше Україна і ще 6 країн внесли до Ради Європи питання про репарації за Другу світову.