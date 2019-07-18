Кандидат від "Слуги народу" зізналася в підкупі, але не вважає це злочином, - ЗМІ

У кандидата від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу №217 Мар'яни Безуглої фактично підтвердили, що її агітатори отримували гроші за принципом "сітки", проте вона не вважає це підкупом, повідомляє "Прямий".

Про це у четвер, 18 липня, під час прес-конференції "Масовий підкуп виборців на ОВК №217 Києва" заявив адвокат кандидата в депутати Кирило Фесик.

"Кандидат рідко це курує, вона безпосередньо займається зустрічами з виборцями і у кандидата насправді багато роботи. Те, що така проблема (з виплатою грошей агітаторам, - ред.) Є у всіх партіях - з цим ми згодні ... Що стосується відео, на яке ви посилаєтесь, суми, які там звучать в 50 гривень ... не підпадають під підкуп виборців", - заявив адвокат.

Однак подібні дії підпадають під статтю 160 "Підкуп виборця, учасника референдуму" Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Раніше журналісти телеканалу "Прямий" підготували сюжет, в якому надали докази, що команда Мар'яни Безуглої видає агітаторам і жителям округу гроші за голос на виборах. За словами місцевих жителів, також гроші платять за агітацію в наметах.

"О шостій ранку телефонують, пропонують 50 гривень. Потрібно сфотографувати додаток в телефоні і тобі дають 50 гривень. А за 2 номери телефонів (сусідів) дають кепку", - сказала одна з місцевих мешканок.

За словами ще одного хлопця з сюжету, його знайомі працюють в команді "Зе" і вже отримали гроші за агітацію. Розцінки - 100 гривень на годину агітаційної роботи в наметі.