Вчені в зоні відчуження показали, як ластівки годують своїх пташенят

Вчені в Чорнобильській зоні відчуження опублікували фото, як сільські ластівки годують своїх пташенят. Про це Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Для ластів'ячих характерна здатність здобувати їжу в повітрі, вони в змозі ловити комах на льоту. У всіх ластів'ячих струнке, обтічне тіло і довгі вузькі крила. Дзьоб короткий і відкривається досить широко. Лапки дуже маленькі, у більшості видів довгі хвости. Довжина тіла у птахів від 9 до 23 см, вага - від 10 до 60 м", - йдеться в повідомленні.

Сільські ластівки годують своїх пташенят. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, в якому раніше вже зустрічали незвичайних тварин, орнітологи-аматори зафіксували за допомогою камери безліч диких птахів різних видів

А ось раніше зате в зоні Чорнобиля зафіксували 6 видів незвичайних птахів і кілька великих тварин.

Також раніше в Чорнобильській зоні вчені зафіксували рідкісних тварин.