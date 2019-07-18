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18 липня 2019, четвер, 17:17 17
Вибори 2019-07-18T18:30:02+03:00
Українські Новини
Бойко закликав не голосувати за фальшиву опозицію

Бойко закликав не голосувати за фальшиву опозицію

Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко звернувся до виборців із закликом голосувати за справжню опозицію, щоб в країні, нарешті, був встановлений мир.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Кожен голос за фальшиву опозицію, яка є політичною фікцією, обманом, як і нинішня недалекоглядна і недієздатна влада, йде в нікуди і віддаляє Україну все далі і далі від миру. Досить війни, досить страждань. Прийшла пора зробити вибір за мир і за життя", – заявив опозиційний політик.

Юрій Бойко зазначив, що словом "опозиція" в країні прикриваються політичні аутсайдери, щоб ввести виборців в оману і вкрасти голоси "Опозиційної платформи - За життя"

"Опозиційна платформа - За життя" – єдина політична сила в Україні, у якої найголовнішим беззаперечним завданням є досягнення миру. Нам довіряють мільйони українців. А ті, у кого немає шансів потрапити до парламенту, намагаються відтягнути голоси нашої партії, називаючи себе "опозиціонерами", – підкреслив політик.

Він закликав прийти на виборчі дільниці 21 липня і вибрати справжню опозицію.

"Наш номер у виборчому бюлетені – №6. Приходьте на дільниці і вибирайте мир та гідне життя", – підкреслив Юрій Бойко.

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