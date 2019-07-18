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18 липня 2019, четвер, 15:10 151 Документ
Фінанси 2019-07-18T16:15:02+03:00
Українські Новини
У ДФС закликали притягнути до відповідальності керівника "Софт Ойл" Суворова за неправдиві свідчення, – ЗМІ

У ДФС закликали притягнути до відповідальності керівника "Софт Ойл" Суворова за неправдиві свідчення, – ЗМІ

В рамках кримінального провадження №12019040650001547 від 19.06.2019 старшим слідчим Алієвим був допитаний Кирило Суворов, який був попереджений про відповідальність за дачу неправдивих свідчень, згідно ст. 384 Кримінального кодексу України, але незважаючи на це все ж дав неправдиві свідчення.

Про це повідомило інтернет-видання "Апостроф".

"У діях Суворова Кирила Владиславовича вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу, а саме – введення в оману суду або іншого уповноваженого органу", - йдеться у листі першого заступника керівника Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) в Дніпропетровській області Сергія Пенькова прокурору Дніпропетровської області Токарю Роману.

Заступник начальника ДФС Дніпропетровської області просить розглянути його повідомлення про правопорушення і вжити заходів щодо Кирила Суворова, внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про це кримінальне правопорушення.

Як раніше повідомлялося, Міністерство оборони України та "Укрзалізниця" стали жертвами шахраїв через махінації. Мова йде про ТОВ "Софт Ойл", що входить до групи "Трейд Коммодіті", яка раніше завдала державі збитків на 149 млн гривень. ДФС ініціювала у відношенні ТОВ "Софт Ойл" кримінальну справу. За даними ДФС, група компаній "Трейд Коммодіті", яка займається постачанням паливно-мастильних матеріалів, постачає підробки: замість дизельного палива привозять авіаційний гас, а потім його змішують з базовим маслом та отримують аналог дизельного палива, що призводить до руйнування двигунів танків і залізничних локомотивів.

"При імпорті дизельного палива сплачується акцизний збір у сумі 140 євро за 1 тис. літрів. А при імпорті авіаційного палива сплачується акцизний збір 21 євро. А базове масло взагалі ввозиться без сплати акцизного збору, так як це непідакцизна група товарів", - повідомив перший заступник начальника ГУ ДФС в Дніпропетровській області Сергій Пеньков.

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