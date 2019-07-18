Кандидати в депутати від старої влади ставлять хрест на міжнародному іміджі країни, - Миселюк

"Брудні" парламентські вибори в 210-ом мажоритарному окрузі Чернігівської області та ще у низці округів, де спостерігачі зафіксували випадки масової скупки голосів, насильства проти журналістів і поширення компромату, можуть дуже негативно вплинути на імідж країни та на авторитет нової української влади на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк, в своєму блозі на Цензор.Net "Мажоритарка по беззаконню". Чернігівське дежа вю".

"На ситуацію в 210 окрузі звернув увагу один із міжнародних спостерігачів з Європи, з яким довелося спілкуватися на початку тижня. Той з належною дипломатичністю висловив "серйозну заклопотаність у зв'язку з безкарними порушеннями, що мають місце в окремих округах, в тому числі, і в 210-ому". І додав: "На цих округах я та мої колеги фіксуємо порушення, що загрожують спотворити результати народного волевиявлення". "Зелене світло" чорним технологіям, підкупу і маніпуляціям дискредитує виборний процес. Таку нахабну поведінку кандидатів складно було уявити в постмайданній реальності". Писала "Українська правда" про вибори на Чернігівщині у липні 2015 го. На жаль, те ж саме доводиться констатувати і в липні 2019-го. І це точно може поставити під загрозу імідж президента та міжнародний імідж України", - підкреслює політолог.

За його словами, і спостерігачі, і журналісти вже фіксували в 210 окрузі масову скупку голосів на користь одного з кандидатів, співробітника банківської сфери Бориса Приходько.

"За даними ЗМІ, в 210 окрузі "банкір Борис Приходько, який ходить під слідством за крадіжку 2 мільярдів, скуповує голоси і прагне сховатися у Верховній Раді. З першого дня виборчої кампанії Борис Приходько почав будувати "сітку" для скупки голосів. А зараз розпочато її монетизацію. Роздають по 3000 гривень". Незважаючи на те, що спостерігачі, ЗМІ та громадські організації вимагали від влади і правоохоронців припинити масову скупку голосів у цьому окрузі, зупинити або хоча б зменшити масштаби цього явища не вдалося. Про що свідчать повідомлення жителів округу. Хоча, за повідомленнями місцевих ЗМІ, в у 205 окрузі, який у 2015-му році "прославився" на всю країну, на цих виборах поліція активно протидіє підкупу виборців. До вже 210-го округу, який "прославився" у 2019-ому, у правоохоронців за цією логікою "руки дійдуть" через чотири роки, на наступних виборах до Верховної Ради ... ", - пише Андрій Миселюк.

Раніше в 210-му окрузі підпалили авто Олександра Луцюка – відомого у Козелецькому районі громадського діяча, співзасновника і лідера громадського об'єднання "Остерська Січ". Він сам переконаний, що це помста за його активну участь у виборчій кампанії на підтримку одного із кандидатів у народні депутати. Про це Олександр Луцюк повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.