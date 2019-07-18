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18 липня 2019, четвер, 14:59 146
Економіка 2019-07-18T16:00:02+03:00
Українські Новини
Вже 5-й рік, як на авіазаводах України не зібрано серійно жодного літака, – Льовочкін

Вже 5-й рік, як на авіазаводах України не зібрано серійно жодного літака, – Льовочкін

Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Льовочкін переконаний, що ключовими завданнями влади після виборів повинні стати світ і відновленням промисловості. За словами народного депутата, без вирішення цих завдань Україна ризикує перестати існувати як незалежна держава.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Льовочкіна.

"Сьогодні Україна – країна, розорена війною і згубною політикою минулого режиму. Зруйнована промисловість – причина руйнування всієї соціальної інфраструктури, оскільки тільки промисловість здатна давати високі доходи для бюджету. Тому мир і відновлення промисловості однаково важливі для нашої країни", – вважає Льовочкін.

Народний депутат розповів, що йде вже 5-й рік, як на 3 авіазаводах країни не зібрано серійно жодного літака. Не реалізовано жодного великого проекту в суднобудуванні, яке стрімко перетворюється в галузь "суднофарбування-судноремонту".

Він нагадав, що з 8 наявних автомобільних заводів стабільно працює лише 1 - закарпатський "Єврокар". У порівнянні з 2013 роком випуск автомобілів упав в 7,6 разів. Роками простоюють 5 з 6 нафтопереробних заводів країни. Провалом закінчилися багаторазові спроби запустити до роботи Одеський припортовий завод.

"Катастрофа в усьому – від ракетно-космічної галузі до випічки хліба. Це – наслідок ситуації, коли сама влада знищувала промисловість, закриваючи ринки збуту. Продовження такої політики вже несе ризики для України як незалежної держави. Будучи аграрним придатком розвинених країн, ми ніколи не відновимо країну від наслідків війни. Лише пріоритетний розвиток промисловості – шлях, при якому Україна має майбутнє", – резюмував Сергій Льовочкін.

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