Вбивство Гандзюк: СБУ підозрює сім'ю Мангера у фінансуванні підозрюваного, що втік за кордон

Служба безпеки України підозрює найближчих родичів голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера у фінансуванні проживання за кордоном кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Вказано, що СБУ веде розслідування проти голови Херсонської облради і помічника депутата облради Левіна (прізвиська "Москал-молодший" і "Кіллер") за підозрою в організації нападу на Гандзюк.

Левін покинув Україну 19 серпня 2018 року і ховається від слідства в зв'язку з чим оголошений в міжнародний розшук.

"Разом з тим, отримана інформація про те, що для подальшого приховування підозрюваного за кордоном останньому на відповідні банківські рахунки здійснюються перерахування грошових коштів. Зазначені відомості можуть бути використані при встановленні місця знаходження підозрюваного", - сказано в матеріалах суду.

Залишаючи Україну, Левін мав при собі грошові кошти, необхідні для переховування за кордоном на час понад один місяць.

Інформація про розшук Левіна на сайті МВС

Разом з тим, на момент виїзду за кордон, ні він, ні його дружина не могли перевести в готівку і отримати гроші за рахунок коштів і підконтрольних їм підприємств.

Ховаючись від правоохоронних органів за межами України протягом тривалого часу, не маючи стабільних джерел доходу, підозрюваний отримує фінансову підтримку від його близьких родичів, родичів дружини, а також його спільників вчиненого нападу на Гандзюк.

Перерахування здійснюються на відкриті Левіним банківські рахунки.

30 травня Департамент контррозвідки СБУ повідомив, що встановлено банківські установи, які використовуються для перерахування грошових коштів Левіну.

Також встановлено коло осіб, з рахунків яких перераховуються кошти на банківські рахунки підозрюваного.

Серед них, за даними СБУ, цивільна дружина, колишня дружина, син і дочка Мангера.

В липні суд дав доступ слідчим до інформації про банківські рахунки зазначених осіб.

СБУ має намір за допомогою цих даних перевірити зазначені обставини, зокрема факти здійснення грошових переказів на банківські рахунки Левіна та його дружини для встановлення місця їх проживання.

Як повідомляли Українськi Новини, 11 лютого Генпрокуратура повідомила Мангеру про підозру в замовленні вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну в причетності до вбивства Гандзюк.

По даними слідства, він був важливим елементом підготовки та організації нападу на актівістку.

31 липня 2018 рік а в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк сірчаною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.