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18 липня 2019, четвер, 12:22 356
Політика 2019-07-18T13:15:02+03:00
Українські Новини
Громадські організації Хмельницької області вимагають від Разумкова перевірити кандидата по 189-му округу

Громадські організації Хмельницької області вимагають від Разумкова перевірити кандидата по 189-му округу

Громадські організації Хмельницької області звернулися до голови політичної партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова з проханням провести перевірку фактів, що з'явилися в ЗМІ щодо причетності Олени Копанчук, кандидата, висунутого партією по 189-му виборчому округу, до діяльності компаній, звинувачених в розтраті бюджетних коштів і порушенні норм природокористування.

"Ми, члени громадських організацій Хмельницької області, висловлюємо занепокоєння, що під брендом політичної партії "Слуга народу" в парламент балотується не гідний кандидат, який порочить та знеславлює ім’я партії, - йдеться у звернені. - Громадські організації Хмельниччини звертаються до вас, Дмитре Олександровичу, з проханням вивчити нові факти щодо кандидата Олени Копанчук". 

У листі представники громадськості області посилаються на заяву Дмитра Разумкова про доцільність громадського контролю кандидатів.

"Якщо ми десь помилилися, якщо ми десь не до кінця отримали інформацію, тому що зібрати повне досьє, глибоко перевіривши всіх людей, теж не завжди виходить... Ми чекаємо від журналістів і від громадськості інформацію по нашим кандидатам... Якщо хтось не гідний бути у списку партії "Слуга народу", то ми його звідти заберемо", - приводяться у листі слова Разумкова.

Нагадаємо, "Гірничодобувна компанія "Подільські кар'єри", керівником і єдиним власником якої з 18.04.2016 року є Копанчук Олена Євгеніївна, є фігурантом кримінальної справи про привласнення і розкрадання державних коштів в ПАТ "Сумихімпром", яке з 18.05.2018 року розслідується Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області (кримінальне провадження №12018200000000103). Йдеться про фіктивні поставки низкою підприємств (в т.ч. компанією "Гірничодобувна компанія "Подільські кар'єри" Олени Копанчук) вапняку на ПАТ "Сумихімпром", хоча фактично сировину закупали за істотно завищеними цінами через фірму посередника в Російській Федерації.

Крім того,в розслідуванні журналістів зазначається, що чоловік Олени Копанчук – Копанчук Володимир Олександрович - колишній співробітник органів прокуратури України за часів Віктора Януковича, будучи вельми забезпеченою людиною, судився з державою за збільшення пенсії.

Під заявою підписалися: Хмельницька обласна правозахисна колегія по роботі з правоохоронними, силовими та фіскально-контролюючими органами, Хмельницький обласний комітет сприяння реалізації положень Конституції України, благодійна організація "Надія", ВПГО "Державницька ініціатива Яроша у Хмельницькій області", "Центр політичних процесів "Політком".
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