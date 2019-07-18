На Нивках відкрився оновлений парк "Веселка", - КМДА

Київ продовжує створювати сучасні зони відпочинку. Оновлений парк "Веселка", відкритий після капітального ремонту в мікрорайоні "Нивки", є чудовою зеленою зоною з відеонаглядом та системою автоматичного поливу. Про це під час відкриття парку повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Парк невеликий, усього 7,9 га, але він має всю необхідну для відпочинку інфраструктуру. Тут велика кількість дитячих майданчиків, спортивний майданчик, майданчики для футболу, волейболу і баскетболу, доріжки, лави - тобто все, що треба для відпочинку місцевих мешканців", - зазначив Петро Пантелеєв.

Петро Пантелеєв наголосив, що парк патрулюватиме муніципальна варта, адже, як показує практика, побудувати - це пів справи, потрібно дбати, охороняти та не дати зруйнувати те, що такими зусиллями створюється.

Заступник голови КМДА додав, що для підвищення безпеки всіх відвідувачів парку встановлено 32 відеокамери та кнопки виклику поліції. Із погляду безпеки виконано стандартні вимоги, визначені мером міста щодо будівництва таких зон відпочинку.

В оновленому парку встановлено сучасну поливально-зрошувальну систему газонів і квітників, дитячий майданчик та знаряддя для воркауту, облаштовано багатофункціональне спортивне поле, встановлено шахові та тенісні столи.

На території висаджено 610 дерев та кущів і влаштовано живу огорожу - це щільна вузька смуга кущів чи дерев замість паркана. Відремонтовано сцену, встановлено 18 лав і 18 урн для сміття. Також на території є освітлення зі 126 опор.