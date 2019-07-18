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18 липня 2019, четвер, 11:56 16 Документ
Судова влада 2019-07-18T13:45:04+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав нардепів Курячого і Лубінця спростувати звинувачення на адресу члена ВРП Гречківського

Суд зобов'язав нардепів Курячого і Лубінця спростувати звинувачення на адресу члена ВРП Гречківського

Печерський районний суд Києва 17 липня задовольнив позов члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського про захист честі, гідності і ділової репутації до депутатів Верховної Ради Дмитра Лубінця і Максима Курячого, які публічно звинуватили його в корупції, і зобов'язав нардепів спростувати цю інформацію.

Про це йдеться в копії рішення суду, яку мають Українські Новини.

Публічні заяви нардепів були зроблені напередодні З'їзду адвокатів України, який повинен був обрати 2 адвокатів членами Вищої ради правосуддя.

Члени БПП називали незаконним можливе обрання Гречківського у ВРП і акцентували на тому, що проти нього відкрито карну справу, хоча на той момент вже був ухвалений виправдувальний вирок.

Зокрема, суд визнав недостовірною інформацію, яку озвучив Лубінець 5 лютого 2019 року в ефірі парламентського телеканалу "Рада", назвавши Гречківського корупціонером і "горе-юристом", який не може бути обраний у ВРП.

Суд зобов'язав депутата спростувати звинувачення протягом 15 днів після набуття чинності рішення суду.

Також суд визнав недостовірною та такою, що порушує честь, гідність та ділову репутацію інформацію, яку озвучив Курячий під час пленарного заїдання Верховної Ради 8 лютого.

Зокрема, нардеп заявив, що Гречківський в порушення Конституції намагається обратися членом ВРП і що з "Гречківським українське суспільство втрачає надії, можливості і терпіння".

Суд зобов'язав Курячого спростувати всі звинувачення на адресу члена ВРП на наступному після набуття чинності рішення суду пленарному засіданні парламенту.

Крім цього, суд стягнув з нардепів по 2 305 гривень судового збору з кожного.

Дане рішення може бути оскаржено.

Як повідомляли Українські Новини, Гречківського було обрано у Вищу раду правосуддя з'їздом адвокатів України 15 лютого.

Раніше суд зобов'язав СБУ і "Укрінформ" спростувати брехню про Портнова.

 

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