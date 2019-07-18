підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Бахматюк
18 липня 2019, четвер, 11:48 322
Політика 2019-07-18T12:45:03+03:00
Українські Новини
Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Бахматю

Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Бахматюк

Олег Бахматюк.Фото прес-служба
Олег Бахматюк.Фото прес-служба

Незважаючи на величезний попит на працівників технічних професій та спеціальностей, Україна активно втрачає свій трудовий потенціал через трудову міграцію, заявляє власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк. Українській бізнес вже стикається з гострою нестачею працівників технічних професій.

"Ми боремося зараз за такі професії, як водій, агроном, механізатор, комбайнер. Ми втрачаємо цих фахівців, тому що вони масово їдуть до Польщі, а потім – у бік Німеччини. Попит на технічні професії на сьогоднішній день величезний, тому що потенціал наших людей є досить високим, в тому числі і в інтелектуальному плані. Якщо держава не зупинить цей процес, то у нас залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і сім мільйонів працюючих людей, які не зможуть забезпечити цю територію", - підкреслив Олег Бахматюк під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України.

Бахматюк заявив, що Нацбанк проводить політику, відірвану від соціально-економічних потреб України. "Голова Національного банку Польщі і прем'єр-міністр виступають і кажуть, що вся наша політика зводиться до того, щоб переправити ще мільйон українців на нашу територію, а в нашому випадку ми чуємо риторику, що нам необхідно пов'язати інфляцію, щоб не допустити зростання негативних тенденцій в банківському секторі", – розповів бізнесмен.

Він зазначив, що держава має запроваджувати економічну політику здорового протекціонізму, як це роблять найбільш економічно розвинені країни світу, тому що зупинити відтік кваліфікованих кадрів неможливо без підвищення рівня добробуту українців та без підтримки українського виробника. "Можливість виживання українських виробництв висока, але не така, до яких змушують нинішні умови. Неможливо конкурувати з німецьким або польським підприємством, яке бере кредит на 25 років під 1,5% річних. Держава не займається регулюванням внутрішніх процесів, просто живе в своєму якомусь Ватикані", – сказав Бахматюк.

Олег Бахматюк є власником одного з найбільших агрохолдингів України, групи компаній "Укрлендфармінг". За результатами опитувань агрохолдинг вважають одним з кращих роботодавців України, що забезпечує робочими місцями 27 тисяч жителів 600 населених пунктів України. Підприємства групи компаній традиційно є одними з найбільших українських платників податків.

Більше новин про: Олег Бахматюк Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг

Архів
Новини
Кличко відсторонив керівництво Святошинського дитячого будинку-інтернату та призначив службове розслідування 14:18
Новообраний Європарламент закликав Росію звільнити 24 полонених моряків та інших українських заарештованих 14:10
Хто балотується по 212 округу в Києві: син Гриценка, колишній мер столиці і ресторатор 14:01
Перед вихідними дощі залишать Україну, а деякі регіони накриє літня спека 14:00
Зеленський наполягає на скликанні позачергового засідання Ради 13:46 Документ
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
Зеленський в Миколаєві. Скріншот відео НикВести
Далі самі розбирайтеся: Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з директором аеропорту в Миколаєві 16:05
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok