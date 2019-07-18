Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля

Екологія в Україні перебуває у катастрофічному стані, але ця проблема сьогодні чи не найменше турбує владу. А тим часом середня тривалість життя в нашій країні постійно скорочується, українці реально вимирають як нація. Якщо у 90-х роках населення країни становило 52 мільйони осіб, то сьогодні нас залишилося трохи менше 45 мільйонів. І не в останню чергу зменшення населення відбувається через незадовільний стан екології. Щоб уникнути в майбутньому техногенних катастроф, збільшити середню тривалість життя в Україні та його якість, забезпечити гідні умови проживання для майбутніх поколінь, сьогодні необхідно на законодавчому рівні реалізувати низку екологічних ініціатив.

Про це говорила лідер партії "Соціальна справедливість" Алла Шлапак під час зустрічі з громадським активом Києва, повідомляє прес-служба партії. "Партія "Соціальна справедливість" наполягає на запровадженні в Україні мораторію на вирубку лісів щонайменше на 50 років та введенні суворого державного контролю за використанням цього ресурсу. Це дасть можливість відродити українські ліси, уникнути постійного затоплення місцевостей, де роками вирубали дерева, зберегти водойми та зменшити ризик екологічних катастроф", - пояснила Алла Шлапак. Для реальної дієвості цього мораторію у партії пропонують запровадити жорстку відповідальність для чиновників та громадян за порушення екологічних норм і стандартів.

Також у партії наголошують на необхідності переобладнання та модернізації забруднюючих навколишнє середовище підприємств відповідно до сучасних стандартів і посиленні державного контролю за якістю продуктів харчування. "Науковці вже давно довели, що брудне повітря, яким ми дихаємо, неякісна питна вода, неякісні продукти харчування є причиною багатьох захворювань, у тому числі онкологічних. Досить руйнувати середовище, в якому ми живемо! Потрібно негайно вирішувати ці проблеми, інакше буде пізно", - підкреслила Алла Шлапак.

У "Соціальній справедливості" переконані, що вирішенню екологічних проблем країни також сприятиме розбудова інфраструктури для сортування сміття та створення умов для широкого вжитку в країні електротранспорту шляхом зниження податків і митних зборів.

"У всьому світі вже давно сортують сміття, значну частину якого відправляють на вторинну переробку, а потім, наприклад, будують із пластику дороги. Це раціонально та екологічно відповідально. Так само, як і заохочення переходу на електротранспорт. В Європі деякі міста взагалі заборонили в’їзд на свою територію автомобілів із двигунами внутрішнього згорання, бо там дбають про екологію, життя та здоров’я громадян. Чим швидше ми реалізуємо подібні ініціативи в Україні, тим кращою буде в нас екологія і, як результат, наше життя", - підсумувала Алла Шлапак.