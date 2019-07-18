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  • За масову видачу на вибори журналістських посвідчень редактори ЗМІ можуть понести кримінальну відповідальність, - НСЖУ
18 липня 2019, четвер, 10:39 10
ЗМІ 2019-07-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
За масову видачу на вибори журналістських посвідчень редактори ЗМІ можуть понести кримінальну відповідальність

За масову видачу на вибори журналістських посвідчень редактори ЗМІ можуть понести кримінальну відповідальність, - НСЖУ

Національна спілка журналістів України закликає керівників ЗМІ бойкотувати пропозиції політичних штабів щодо видачі редакційних посвідчень стороннім особам. Зловживання правами працівників ЗМІ на доступ до виборчих дільниць дискредитує роботу справжніх журналістів та може розцінюватися як злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність.

"У разі вчинення кримінального злочину, якщо буде доведено факт, що саме за допомогою журналістського посвідчення з’явилась можливість  його вчинення, то особа, яка видала таке посвідчення, може бути визнана співучасником злочину за ч.5 ст.27 Кримінального кодексу України . Вважатиметься, що редактор полегшив досягнення злочинного результату, бо навмисно видав журналістське посвідчення сторонній особі, чим забезпечив  можливість доступу на місце скоєння злочину. Відповідальність за злочини проти виборчих прав, вчинені за попередньою змовою групою осіб передбачена Кримінальним кодексом - статті 157-158  ККУ. Покарання передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на певний час", - йдеться у юридичному висновку, підготовленому на прохання НСЖУ.

У Національній спілці журналістів України наголошують, що законодавство дозволяє працівникам ЗМІ перебувати на виборчих дільницях і під час голосування, і під час підрахунку голосів. Але це право передбачене для оперативного громадського контролю над чесністю виборчого процесу, для інформування широкої аудиторії ЗМІ. А надання стороннім особам посвідчень журналістів призводить до конфліктів на дільницях, до ускладнення доступу інформації для реальних працівників ЗМІ.

- Напередодні дня голосування ми застерігаємо колег від масової видачі журналістських посвідчень стороннім особам, - наголошує голова НСЖУ  Сергій Томіленко. - Намагання штабів, політтехнологів отримати  пільговий журналістський допуск для своїх спостерігачів або "тітушок" на виборчі дільниці загрожує редакторам ЗМІ і втратою репутації, і втратою волі!

НСЖУ закликає журналістів та громадських спостерігачів звертати особливу увагу на журнали реєстрації присутніх на дільницях й інформувати в соцмережах про факти присутності псевдокореспондентів. Відповідно, НСЖУ оприлюднюватиме для громадського осуду перелік тих ЗМІ, що на замовлення штабів сприяють масовій видачі посвідчень стороннім особам. 

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