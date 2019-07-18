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18 липня 2019, четвер, 10:10 218
Політика 2019-07-18T10:45:02+03:00
Українські Новини
Київська поліція розслідує, хто і як запустив компромат проти кандидата в окрузі №218 Вікторії Мухи

Київська поліція розслідує, хто і як запустив компромат проти кандидата в окрузі №218 Вікторії Мухи

Кандидатка у народні депутати в одномандатному окрузі №218 Вікторія Муха звернулася до Головного управління Нацполіції у м.Києвіз тим, щоб правоохоронці розслідували факти застосування "чорних технологій" проти неї. Про це Вікторія Муха повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У середу, 17 липня, у скриньки мешканців Святошинського і Оболонського районів Києва масово вкинули так звану газету "Вісник виборця" з наклепницькою інформацією про Вікторію Муху.

"У мене є всі підстави вважати, що чергову провокацію запустив штаб мого конкурента на окрузі №218. У "листку" написано про двох кандидатів. Тільки про одного нейтрально і навіть компліментарно, а про мене – по-іншому", - заявила Муха.

При цьому вона висловила жаль, що громадськість встигла уважно вивчити партійні списки, але менше уваги звертали на мажоритарників. "Відтак під партійними брендами часто ховаються нові обличчя, які, на жаль, діють старими брудними методами", - наголосила Вікторія Муха.

Відтак, за її словами, тепер за справу доведеться братися поліції. Тим більше, що це не перша брудна технологія, застосована проти Вікторії Мухи, яка є найбільш рейтинговим кандидатом на окрузі №218. У Святошинському і Оболонському районах триває провокативний телефонний обдзвінмешканців начебто від імені кандидатки. Раніше Вікторія Муха заявила, що вона не причетна до цього обдзвону, а голос, яким представляється її іменем, навіть не схожий на її.

"Окремо хочу звернутися до мешканців Святошинського і Оболонського районів. Кандидати, які вдаються до таких нечесних дій, передусім висловлюють зневагу до вас. Життя після 21 липня продовжиться. А в неділю давайте зробимо відповідальний вибір!", - закликала Вікторія Муха.
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