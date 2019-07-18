За півроку в Україні сума штрафів за неякісні продукти досягла майже 6,8 млн гривень

За І півріччя Держпродспоживслужба здійснила 12,6 тис. планових заходів державного контролю у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і ветеринарної медицини. Із цієї кількості понад 11 тис. перевірок – у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, понад 1,5 тис. - у сфері ветеринарної медицини.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що у 7 813 випадках винесено приписи щодо усунення порушень у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у 652 випадках суб’єкти господарювання у сфері безпечності харчових продуктів були оштрафовані на суму майже 6,8 млн грн.

Крім того, було винесено 168 рішень головних державних інспекторів про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів у зв’язку з виявленими порушеннями, які становили загрозу для життя або здоров’я людини.

Як повідомляли Українські Новини, у ЄС на ринки потрапляє багато небезпечних для здоров'я продуктів харчування.

Раніше Верховна Рада врегулювала загальні принципи та вимоги до інформації про харчові продукти, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а також правові та організаційні основи надання споживачам такої інформації.