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18 липня 2019, четвер, 08:51 25
Суспільство 2019-07-18T11:45:03+03:00
Українські Новини
За півроку в Україні сума штрафів за неякісні продукти досягла майже 6,8 млн гривень

За півроку в Україні сума штрафів за неякісні продукти досягла майже 6,8 млн гривень

За І півріччя Держпродспоживслужба здійснила 12,6 тис. планових заходів державного контролю у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і ветеринарної медицини.  Із цієї кількості понад 11 тис. перевірок – у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, понад 1,5 тис. - у сфері ветеринарної медицини.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що у 7 813 випадках винесено приписи щодо усунення порушень у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у 652 випадках суб’єкти господарювання у сфері безпечності харчових продуктів були оштрафовані на суму майже 6,8 млн грн.

Крім того, було винесено 168 рішень головних державних інспекторів про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів у зв’язку з виявленими порушеннями, які становили загрозу для життя або здоров’я людини.

Як повідомляли Українські Новини, у ЄС на ринки потрапляє багато небезпечних для здоров'я продуктів харчування.

Раніше Верховна Рада врегулювала загальні принципи та вимоги до інформації про харчові продукти, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а також правові та організаційні основи надання споживачам такої інформації.

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