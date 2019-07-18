Інна Костиря (округ 91) заявила, що їй подобаються "свіжі огірки" Зеленського і сам президент

Після обрання народним депутатом Інна Костиря увійде до фракції "Слуги народу", тому що поділяє ідеї Володимира Зеленського, з якими він йшов на президентські вибори. Про це вона заявила під час зустрічі з виборцями на 91-му виборчому окрузі в Київській області.

"Я поділяю принципи, з якими йшов на президентські вибори Володимир Зеленський. Знаю його особисто. Спілкувалася з ним , до того як він став політиком. Він подобається мені, як людина, і з таким Президентом я хочу будувати нову Україну. Але якщо партія влади буде пропонувати закони в інтересах олігархів, я буду голосувати проти", - наголосила вона.

Костиря так само підтримує ініціативу Президента України Володимира Зеленського провести дострокові виборів в органи місцевого самоврядування, щоб змінити всю систему влади, а не тільки її окремих представників.

"Наша влада на місцях обросла кумівством і круговою порукою. Тому ми постійно стикаємося з корупцією і безкарністю, а думка простих людей просто ігнорується. Я згодна, з командою Зеленського, що свіжі огірки краще солоних", - сказала вона.

15 липня представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив в ефірі телеканалу ICTV, що Зеленський наполягає на повному, а не частковому перезавантаженні діючої системи влади. "Якщо ти кинеш свіжий огірок в бочку з кислими огірками, він стане кислим огірком", - сказав Стефанчук

Інна Костиря очолювала Національний палац Україна, де неодноразово виступав "Квартал 95". Під час президентства Петра Порошенка Костиря була усунена, а замість неї призначений Роман Недзельський, який доводиться чоловіком куми Порошенка нардепу Оксані Білозір. Вигравши всі суди,так і не відновлена на посаді минулою владою.

У своїй програмі Інна Костиря обіцяла підтримувати закони, спрямовані на виконання рішень судів щодо матеріальної компенсації пільговим категоріям ("чорнобильцям", "афганцям", інвалідам, військовослужбовцям, ветеранам, пенсіонерам, інвалідам, дітям-сиротам та ін.); надання довгострокових кредитів сім'ям для будівництва або придбання житла; розвиток виробництв, в першу чергу сільськогосподарського, на території Фастівського, Макарівського, Києво-Святошинського, Сквирського районів.