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17 липня 2019, середа, 21:16 225
Вибори 2019-07-17T22:15:01+03:00
Українські Новини
На кандидата-самозванця Мошенського подали в суд за обман виборців, - ЗМІ

На кандидата-самозванця Мошенського подали в суд за обман виборців, - ЗМІ

Самовисуванець Валерій Мошенський регулярно обманює своїх виборців, стверджуючи, що є кандидатом від "Опозиційної платформи "За життя" та використовуючи в своїх агітаційних матеріалах символіку партії. Тепер за такі дії він відповість перед судом, пише "Апостроф".

"Опозиційна платформа - За життя" вже неодноразово спростовувала свою причетність до цього кандидата.

"Валерій Мошенський не є членом партії "Опозиційна платформа - За життя" і не висувався від нашої політичної сили. Валерій Мошенський, використовуючи партійну символіку і вказуючи на приналежність до партії "Опозиційна платформа - За життя", вводить в оману громадськість і виборців", - йдеться в офіційній заяві політради партії.

На своєму окрузі Мошенський роздає фейкові листівки і навіть фейковую газету, де розміщено в тому числі і вигадане інтерв'ю лідера ОПЗЖ Юрія Бойка, який нібито підтримує кандидата.

За такий обман виборців на Мошенського подали в суд. Партія ОПЗЖ не давала дозвіл на використання їх символіки, агітаційних матеріалів і не надавала йому підтримку.

Дії кандидата вводять виборців в оману і створюють неправдиве враження про належність Мошенського до "Опозиційної платформі - За життя", а це порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України". За обман виборців Мошенському доведеться відповісти перед судом, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за статтею 157 Кримінального кодексу.

 
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