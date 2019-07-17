На кандидата-самозванця Мошенського подали в суд за обман виборців, - ЗМІ

Самовисуванець Валерій Мошенський регулярно обманює своїх виборців, стверджуючи, що є кандидатом від "Опозиційної платформи "За життя" та використовуючи в своїх агітаційних матеріалах символіку партії. Тепер за такі дії він відповість перед судом, пише "Апостроф".

"Опозиційна платформа - За життя" вже неодноразово спростовувала свою причетність до цього кандидата.

"Валерій Мошенський не є членом партії "Опозиційна платформа - За життя" і не висувався від нашої політичної сили. Валерій Мошенський, використовуючи партійну символіку і вказуючи на приналежність до партії "Опозиційна платформа - За життя", вводить в оману громадськість і виборців", - йдеться в офіційній заяві політради партії.

На своєму окрузі Мошенський роздає фейкові листівки і навіть фейковую газету, де розміщено в тому числі і вигадане інтерв'ю лідера ОПЗЖ Юрія Бойка, який нібито підтримує кандидата.

За такий обман виборців на Мошенського подали в суд. Партія ОПЗЖ не давала дозвіл на використання їх символіки, агітаційних матеріалів і не надавала йому підтримку.

Дії кандидата вводять виборців в оману і створюють неправдиве враження про належність Мошенського до "Опозиційної платформі - За життя", а це порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України". За обман виборців Мошенському доведеться відповісти перед судом, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за статтею 157 Кримінального кодексу.