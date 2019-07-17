Андрій Ярмоленко публічно підтримав кандидатуру в парламент Духна в Кіровоградській області

Екс-капітан київського "Динамо", лідер збірної України з футболу, а нині півзахисник ангйлиского "Вест-Хема" Андрій Ярмоленко записав відеозвернення, в якому коментує позачергові парламентські вибори в Україні.

Андрій Ярмоленко підтримав свого двоюрідного брата, кандидата в народні депутати України на Кіровоградщині, правоохоронця Володимира Духна, пише News.bigmir.net.

"Знаю одну дуже чесну і порядну людину, за сумісництвом мого брата — Духна Володимира Миколайовича. Він балотується в депутати Верховної Ради у 100-му виборчому округу Кіровоградської області. Братан, я завжди з тобою" - заявив Андрій Ярмоленко.

Також відомо, що брати разом виросли в селі Чернігівської області і обидва захоплювалися фуболом.

У підсумку Андрій став всесвітньо відомим спортсменом, а Володимир – начальником управління захисту економіки в Кіровоградській області, а в недалекому майбутньому, можливо, депутатом Верховної Ради України. На вибори йде самовисуванцем, безпартійний. До цього досвіду у політика не мав.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Україні пройдуть 21 липня.