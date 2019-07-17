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17 липня 2019, середа, 20:36 186
Вибори 2019-07-17T22:15:01+03:00
Українські Новини
Андрій Ярмоленко публічно підтримав кандидатуру в парламент Духна в Кіровоградській області

Андрій Ярмоленко публічно підтримав кандидатуру в парламент Духна в Кіровоградській області

Андрій Ярмоленко. Фото: bigmir.nеt
Андрій Ярмоленко. Фото: bigmir.nеt

Екс-капітан київського "Динамо", лідер збірної України з футболу, а нині півзахисник ангйлиского "Вест-Хема" Андрій Ярмоленко записав відеозвернення, в якому коментує позачергові парламентські вибори в Україні.

Андрій Ярмоленко підтримав свого двоюрідного брата, кандидата в народні депутати України на Кіровоградщині, правоохоронця Володимира Духна, пише News.bigmir.net.

"Знаю одну дуже чесну і порядну людину, за сумісництвом мого брата — Духна Володимира Миколайовича. Він балотується в депутати Верховної Ради у 100-му виборчому округу Кіровоградської області. Братан, я завжди з тобою" - заявив Андрій Ярмоленко.

Також відомо, що брати разом виросли в селі Чернігівської області і обидва захоплювалися фуболом.

У підсумку Андрій став всесвітньо відомим спортсменом, а Володимир – начальником управління захисту економіки в Кіровоградській області, а в недалекому майбутньому, можливо, депутатом Верховної Ради України. На вибори йде самовисуванцем, безпартійний. До цього досвіду у політика не мав.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори в Україні пройдуть 21 липня.
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