Незважаючи на лідерство "Слуги народу", в округах №94, 95, 96 його представники балансують на межі, – політолог

Незважаючи на лідерство "Слуги народу", в округах №94, 95, 96 його представники балансують на межі, – політоло

У виборчому мажоритарному окрузі №95 розгортається складна боротьба між кандидатами в народні депутати - мажоритарниками Олександром Горобцем від політичної партії "Слуга народу" і Володимиром Карплюк, колишнім мером Ірпеня (Київська область), у якого в декларації про доходи вказані рекордні 67 квартир.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook політичний експерт Владислав Дзівідзінський.

"Горобець згідно соцопитуванням має перевагу майже в 5%. У нього 28,4%, а у Карплюка - 23,6%. Але у Карплюка в наявності напрацьована за довгі роки "сітка" і важелі впливу на залежних від нього керівників місцевих компаній, які в свою чергу можуть впливати на своїх працівників для отримання потрібного результату. Тобто прихованих важелів впливу у екс-мера Ірпеня в окрузі досить, щоб сфальсифікувати результати виборів", - зазначив політолог.

На його думку, для Горобця важливо мобілізувати всі резерви, інакше Карплюк обжене його, використовуючи всі законні та незаконні методи.

"Горобцю важлива будь-яка підтримка на всіх рівнях. Звичайно, володар рейтингу номер один в країні - Зеленський грає найважливішу роль. Але й підтримка інших кандидатів з рейтингом вище 3-4% та місцевих громадських діячів може виявитися для нього вирішальною. Адже розрив всього в 5%. Важливо розуміти, що в невеликих містах усі один одного знають і громадські діячі мають більший вплив, ніж в мегаполісах", - зазначив експерт.

Дзівідзінський вважає, що в протистоянні між Горобцем і Карплюком проявляється протистояння нової та старої систем.

"Горобець - кандидат від Зеленського, магістр економіки, доктор філософії, волонтер та IT-розробник. Карплюк - екс-мер Ірпеня, у якого в декларації рекордні 67 квартир. Тобто боротьба між ними практично міжвидова. Нова система проти старої", - підкреслив експерт.

Експерт також пояснив причини зростання рейтингу кандидата-самовисуванця Анжели Макеєвої, політичний дебют якої виявився досить успішним, і, незважаючи на коротку кампанію, вона увійшла до п'ятірки лідерів.

"Макеєва була директором ірпінського стадіону. Свого часу Карплюк її звільнив, і це була гучна історія. Цілком природно, що навколо Макеєвої став формуватися протестний антікарплюковскій електорат і вона дуже швидко стала одним з лідерів думок ірпінської громади", - зазначив експерт.

Владислав Дзівідзінскій також наводить дані з сусідніх з 95-м округів - 94-го та 96-го, де в наявності сильний адмінресурс "Блоку Петра Порошенка" (БПП), а кандидати від "Слуги народу" за опитуваннями займають другі місця.

"Так, в 94-му, за соцопитуваннями, 13,7% - за Кононенка, екс-главу БПП, а 11,8% - за Дубинського, який йде від "Слуги народу". У 96-му окрузі практично така ж ситуація. Ярослав Москаленко, голова депутатської групи "Воля народу", за соцопитуваннями має 29,2%. Його суперниця, кандидат від "Слуги народу", журналістка Ольга Василевська-Смаглюк - 24,3%. Виходить, що в разі 94-го округу маємо в наявності прямий адмінресурс БПП, а в 96-му ситуативного союзника БПП Москаленка", - написав політолог.

Він зазначив, що навіть провладна соціологія при цьому показує, що суперників розділяють лічені відсотки.

"А це змушує засумніватися в реальності наведених цифр. Цілком можливо, що ситуація насправді з точністю до навпаки. "Слузі народу" необхідна лише елементарна зібраність та уважна робота в комісіях", - підсумував експерт.