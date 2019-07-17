Новим главою поліції Київської області став Небитов

Голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового начальника Головного управління Нацполіції у Київській області Андрія Небитова.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\n"Очолив поліцію Київської області Андрій Небитов. До цього він обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції. Голова Національної поліції України представив нового керівника сьогодні, 17 липня, під час робочої наради в Головному управлінні поліції Київської області", - написано в ньому.\r\nУ нараді брали участь голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян, представники прокуратури області та інших силових структур Міністерства внутрішніх справ.\r\nРішення про призначення нового керівника поліції Київської області було ухвалено після завершення службового розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлялова в Переяслав-Хмельницькому.\r\nЗа результатами поліцейського розслідування 12 поліцейських були притягнуті до відповідальності, з них 6 керівників районного відділу поліції були звільнені. \r\nКерівники управління превентивної діяльності були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.\r\nЗараз на заміщення вакантних посад в Переяслав-Хмельницькому відділі поліції оголошено конкурс з числа чинного поліцейського резерву.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через смерть пораненого мальчіка в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції Київської області.\r\nРаніше Князєв звільнив главу поліції Київської області Ценова.