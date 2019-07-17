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17 липня 2019, середа, 18:50 9
Силові структури 2019-07-17T19:45:01+03:00
Українські Новини
Новим главою поліції Київської області став Небитов

Новим главою поліції Київської області став Небитов

Голова Національної поліції Сергій Князєв представив нового начальника Головного управління Нацполіції у Київській області Андрія Небитова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Очолив поліцію Київської області Андрій Небитов. До цього він обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції. Голова Національної поліції України представив нового керівника сьогодні, 17 липня, під час робочої наради в Головному управлінні поліції Київської області", - написано в ньому.

У нараді брали участь голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян, представники прокуратури області та інших силових структур Міністерства внутрішніх справ.

Рішення про призначення нового керівника поліції Київської області було ухвалено після завершення службового розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлялова в Переяслав-Хмельницькому.

За результатами поліцейського розслідування 12 поліцейських були притягнуті до відповідальності, з них 6 керівників районного відділу поліції були звільнені.

Керівники управління превентивної діяльності були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Зараз на заміщення вакантних посад в Переяслав-Хмельницькому відділі поліції оголошено конкурс з числа чинного поліцейського резерву.

Як повідомляли Українські Новини, через смерть пораненого мальчіка в Переяслав-Хмельницькому усунули керівників поліції Київської області.

Раніше Князєв звільнив главу поліції Київської області Ценова.

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