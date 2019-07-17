Гладковський спростовує інформацію про виклик на допит в НАБУ 17 липня

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський спростовує опубліковану в ЗМІ інформацію про виклик його на допит в Національне антикорупційне бюро на 17 липня.

Про це Українським Новинам повідомляє прес-секретар корпорації "Богдан", яку тепер очолює Гладковський, Сергій Красуля.

"Сьогодні ряд ЗМІ поширив інформацію про виклик Олега Гладковського на допит в НАБУ на 17 липня. Це абсолютно не відповідає дійсності", - зазначив Красуля.

Він додав, що Гладковський дійсно запрошений в НАБУ на допит в якості свідка, але на 19 липня, про що свідчить відповідна повістка.

Прес-секретар закликав ЗМІ ретельно перевіряти отриману інформацію, і припустив, що поширення недостовірних новин про Гладковського може мати політичне підґрунтя.

Як повідомлялося, у квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.

НАБУ проводило обшуки у сім'ї Гладковського, вилучивши комп'ютерну техніку і флешки.

Сам же Гладковський заперечує звинувачення в організації його сином контрабанди запчастин зброї з РФ і просить політиків припинити силовий тиск на його сім'ю і на слідство.