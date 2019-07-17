Поліція перешкоджає просвітницьким акціям проти насильства в медіа та в суспільстві, – рух "Зупинимо насильство"

Поліція перешкоджає просвітницьким акціям проти насильства в медіа та в суспільстві, – рух "Зупинимо насильств

Показ насильства у медіа провокує зростання агресії в українському суспільстві. Однак замість того, щоб підтримати активістів, які борються з проявами насильства, поліція чинить на них тиск і перешкоджає їхній діяльності.

Про це заявили активісти громадського руху "Зупинимо насильство" під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Українські Новини".

За даними активістів, щорічно лише від сімейного насильства в Україні гине понад 600 жінок. Лише 10% з одного мільйона жінок, які стають жертвами домашнього насильства, наважуються про це говорити.

"Насильство в сім’ях – колосальна проблема, незалежно від достатку родини. Я сама була його жертвою, бо мій чоловік протягом багатьох років піднімав на мене руку і залякував. Однак допомоги від правоохоронців я не отримала, як і тисячі жінок. Тому я долучилася до громадського руху проти насильства, щоб боротися з цією проблемою системно. У таких випадках дуже важлива співпраця правоохоронців та громадянського суспільства. Однак, на жаль, ми не бачимо цього на Київщині. Учора в Обухові, а сьогодні у Василькові поліцейські зірвали законні акції волонтерів. В обох випадках вилучено екрани, на яких демонструвалися просвітницькі фільми. Ми бачимо відвертий тиск правоохоронців", - говорить одна з ініціаторок руху "Зупинимо насильство" голова Васильківської районної ради Наталія Баласинович.

На думку активістів, щоб знизити рівень суспільної агресії та злочинності, требаспільно з правоохоронцями протидіятиїї причинам. Однак замість сприяння активістам руху "Зупинимо насильство" поліція зриває їхні заходи.

"Проводячи мирні акції, ми прагнемо донести людям, що не варто копіювати агресивну поведінку з екранів каналів у житті. Ми розраховували на підтримку правоохоронців. Адже, здавалось би, робимо спільну справу. Однак ми просто шоковані тим, з яким свавіллям правоохоронців довелося зіткнутися в Обухові та Василькові. Активістів безпідставно затримали, вилучили техніку", – каже волонтер руху Ірина Наконечна.

Активісти звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою розібратися в ситуації.

Адвокат Іван Ангелін переконаний: акції руху були цілком законними, а правоохоронці, які їм перешкоджали, мають нести покарання.

"Міську владу Обухова і Василькова було вчасно повідомлено про місце і дату проведення інформаційно-просвітницькихакцій. Тому активісти руху мали повне право їх проводити. Натомість, порушуючи вимоги закону, поліція та невідомі особи їм перешкоджали. Такі дії правоохоронців містять ознаки злочину, передбаченого частиною першою статті 170 Кримінального кодексу. Вони мають стати об’єктом негайного розслідування", - вважає адвокат Іван Ангелін.

Представники громадського руху "Зупинимо насильство" звернулися з листами до посольств та міжнародних організацій із проханням захистити активістів від переслідувань з боку поліції та сприяти реалізації права на зібрання та громадську діяльність в Україні.