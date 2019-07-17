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17 липня 2019, середа, 17:45 145
Економіка 2019-07-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
Електроенергія для промисловості з початку року подорожчала на третину, – Герус

Електроенергія для промисловості з початку року подорожчала на третину, – Герус

Електроенергія (ілюстрація). Фото: reuters.com
Електроенергія (ілюстрація). Фото: reuters.com

Представник Президента в Кабінеті Міністрів України Андрій Герус заявив, що вартість електроенергії для промислових споживачів, незважаючи на падіння вартості енергоресурсів на світових ринках, зросла в Україні на 35%.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

"Ми маємо сумарний приріст для кінцевого споживача (після запуску нового ринку електроенергії) близько 25%. На превеликий жаль, таке одноразове підвищення - найбільше одноразове підвищення ціни електроенергії за останні 25 років. Враховуючи, що в січні для споживачів, крім споживачів "Укренерго", було зростання ціни близько 10%. Таким чином, ми маємо ситуацію, коли за 7 місяців зростання становить понад 35%, тоді як тренд у світі - зниження вартості енергоресурсів", - сказав Герус.

За його словами, для врегулювання ситуації необхідне внесення змін до законодавства.

"З точки зору законодавства є кілька опцій: повернення до старої моделі, залишити все як є, або внесення змін про ринок електроенергії, щоб дати законодавчі механізми, як пом'якшити цю ситуацію. Думаю, що останній варіант найбільш обґрунтований", - сказав Герус.

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