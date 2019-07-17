Кличко повністю провалив міську політику у сфері транспорту, – Кава

За 5 років керування Києвом Віталієм Кличком не було досягнуто позитивних змін для киян в сфері транспорту. Хоча за ці роки в столиці можна було створити сучасну систему міського транспорту рівня міст країн Європейського Союзу (ЄС). Зараз - це вже упущена можливість.

Про це в своїй статті написав експерт в сфері транспорту Олександр Кава.

"На жаль, Віталій Кличко, при всій повазі - єдиний керівник Києва за останні півстоліття, що не побудував в столиці жодної станції метро, ​​жодної транспортної розв'язки або хоча б трамвайної лінії. Єдина нова тролейбусна лінія, що побудована за 5 років керівництва мера-чемпіона, теж покликана не поліпшити транспортне сполучення для киян, а всього лише звільнити ділянку під розворотним кільцем тролейбусів і автобусів. Для чого? Для чергового торгового центру біля станції метро "Лісова", - зазначив він.

Кава при цьому зазначив, що в цьому місці пересадка пасажирів з метро на тролейбуси й автобуси стане вкрай незручною для них. Та мешканці мікрорайону будуть змушені витрачати щодня 7-10 хвилин свого часу на пересадку додатково.

"Хоча 5 років мерської каденції було досить, щоб кияни витрачали на поїздку з дому на роботу на 30% менше часу, - пояснив експерт. - Як і для того, щоб мережа маршрутів комунального наземного транспорту повністю задовольняла потреби містян у перевезеннях. А кількість одиниць муніципального транспорту на міських маршрутах досягла б рівня Варшави, де щодня на лінії виїжджає 2 800 трамваїв і автобусів великої та надвеликої місткості".

На думку експерта, також за 5 років можна було повністю позбавити Київ "від незручних, небезпечних, морально застарілих маршруток". Щоб внутрішньоміські перевезення теж забезпечувалися за допомогою транспорту великої та надвеликої місткості, як в ЄС.

"Як і було досить не лише для відкриття 3 нових станцій міської електрички, які знаходяться у високому ступені готовності - "Київська Русанівка", "Протасів яр" і "Київ-Московський". Але й для будівництва абсолютно нових станцій, що дозволило б підвищити зручність міської електрички для киян. А це "Либідська", "Березняки", "Політехнічний інститут", "Київ-Дніпровський", - аргументував він.

Крім того, Кава переконаний, що за цей час можна було придбати і нові, сучасні електропоїзди, побудовані спеціально для міських перевезень. Такі, які забезпечують пасажирам максимальний комфорт і швидкість доставки. Тому що використовуються електропоїзди, які не пристосовані для міських перевезень. В першу чергу за рівнем комфорту. Так як на лініях використовуються електропоїзди, що розроблені для приміських перевезень ще за часів СРСР.

"Вони навіть за швидкістю руху, за прискоренням використовуваних електропоїздів відповідають стандартам 60-х років ХХ століття. Це теж не задовольняє киян, життя і робота яких пов'язана з небувалими цейтнотами", - заявив експерт, наголошуючи на тому, що нові електропоїзди дозволили б скоротити інтервали руху міської електрички до прийнятних для сьогоднішніх пасажирів - 10-15 хвилин у години пік.

За його словами, провальна транспортна політика Кличка стосується й парку муніципальних автобусів. Наприклад, автобусний парк зараз становить близько 1 600 одиниць. З них на маршрути випускається близько 320, що становить 20% від наявних. Причому кількість транспорту, що виходить на лінію, з кожним роком скорочується. Частина рухомого складу більше 10 років не використовується, його просто залишають як ресурс для запчастин.

Він підкреслив, що занепад охопив й інші сегменти транспортної інфраструктури Києва.

"Розраховувати на те, що застаріла стратегія розвитку транспорту може швидко трансформуватися в уяві цієї київської влади, теж не варто. Тут потрібні абсолютно нові підходи та сучасна європейська доктрина розвитку транспортної мережі. Україна й так не встигає за Європою, і допустити, щоб за своїми європейськими колегами не встигав ще й український платник податків, який годинами простоює, просиджує в трафіках - не можна категорично. Транспортні перевезення - артерії економіки, і Києву треба подумати про це всерйоз", - підсумував він.