Розвиток відновлюваної енергетики в Україні під загрозою, - звернення асоціацій до президента України

Рішення Окружного адмінсуду міста Києва, яким призупинено дію постанови НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії "Укренерго", призведе до призупинення оплати виробникам електроенергії з відновлювальних джерел та погіршення інвестиційного клімату в Україні. Про це йдеться у зверненні групи керівників асоціацій відновлювальної енергетики до Президента України.



"З цього приводу ДП "Укренерго" зазначило, що таке рішення суду унеможливлює оплату ним послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Відповідно, ДП "Гарантований покупець", яке є отримувачем цих коштів від ДП "НЕК "Укренерго" не може здійснювати оплату придбаної електроенергії з альтернативних джерел за "зеленим" тарифом у її виробників, яка гарантована на законодавчому рівні та відповідно до укладених договорів", - йдеться в зверненні.



В зверненні зазначається, що рішення суду призведе до порушення Україною взятих зобов’язань перед Європейським Співтовариством щодо збільшення частки ВДЕ в енергетичному балансі країни, та погіршення інвестиційного клімату.



"В галузь відновлювальної енергетики за останні 5 років вкладено 2,5 млрд євро. Спорудження більшості об’єктів відновлювальної енергетики відбувалось за рахунок кредитних коштів вітчизняних та міжнародних фінансових установ. Призупинення чи затримка з боку ДП "Гарантований покупець" оплати придбаної за "зеленим" тарифом електроенергії призведе до зупинки будівництва нових об’єктів та порушення зобов’язань перед фінансовими установами. Це нанесе значну шкоду інвестиційній привабливості України та заморозить розвиток галузі відновлювальної енергетики, що призведе до зниження обсягу зовнішніх інвестицій в Україну та зниження темпів створення нових робочих місць для висококваліфікованих працівників в Україні", - зазначають автори звернення.



Автори звернення закликали президента України Володимира Зеленського підтримати стратегічний розвиток галузі відновлювальної енергетики в Україні та не допустити погіршення інвестиційного клімату через порушення наданих державою гарантій.





Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.



27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були ухвалені НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.