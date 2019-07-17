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17 липня 2019, середа, 17:01 142
Верховна Рада і партії 2019-07-17T18:45:03+03:00
Українські Новини
Льовочкін назвав подачкою підвищення пенсій Гройсманом на 67 гривень

Льовочкін назвав подачкою підвищення пенсій Гройсманом на 67 гривень

Сергій Льовочкін. Фото: zagittya.com.ua
Сергій Льовочкін. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін назвав подачкою мізерне збільшення прожиткового мінімуму, що було проведене чинною владою з 1 липня, так як прожитковий мінімум в державному бюджеті нинішнього року занижено наполовину порівняно з фактичним.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Зростання прожиткового мінімуму з 1 853 до 1 936 гривень – це надбавка в 67-91 гривень для низки категорій наших громадян, яка виглядає насмішкою в ситуації, коли гривню вже перевели в розряд дрібниці. Фактичний прожитковий мінімум за офіційними даними Мінсоцполітики становить 3691 гривню, але влада не хоче виконувати навіть ті мінімальні стандарти, які сама визначає", – заявив Льовочкін.

Політик також повідомив, що мінімальна пенсія підвищена на 67 гривень і становить тепер 1 564 гривні, тобто збільшення доходів склало 2 гривні 20 копійок на день.

"Цинізм ситуації полягає в тому, що після всіх "підвищень" пенсій, на чому піариться сьогодні влада, мінімальна пенсія за віком в реальному доларовому вираженні залишається більш ніж на третину нижчою рівня кінця 2013 року. Упевнений, що новий уряд, обраний після виборів, виправить ситуацію. Мінімальна пенсія та інші виплати повинні відповідати реальному прожмінімуму", – підсумував Сергій Льовочкін.

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