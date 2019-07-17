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17 липня 2019, середа, 16:54 12
Судова влада 2019-07-17T18:30:03+03:00
Українські Новини
НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закликають Верховну Раду ухвалити законопроект про розгляд Вищим антикорупційним виключно судом справ антикорупційних органів.

Про це повідомляє прес-служба САП на їх сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми закликаємо парламентарів проголосувати за ініціативу Президента України і як можна швидше прийняти відповідний законопроект", - йдеться в ньому.

Правоохоронні органи відзначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію вищого рівня.

За чинним законодавством в даний суд повинні направлятися всі справи про корупцію, а це - понад 3 500 кримінальних проваджень та їх кількість буде зростати.

Таким чином, на думку НАБУ і САП, це може стати непідйомним тягарем для 38 суддів і заблокувати їх роботу.

Як повідомляли Українські Новини, Антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні.

Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

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